Когда в 2019 году Вознесение и Троица, переходящие и непереходящие праздники, начало постов и поминальные дни? Чтобы вы ничего не пропустили, Факты ICTV собрали все в календаре церковных праздников.

11В церковном календаре традиционно представлены 18 главных православных праздников, которые посвящены событиям из жизни Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и других святых.

Среди них есть двунадесятые (переходящие и непереходящие) и великие праздники, даты которых не меняются. Пасха не входит в их число, поскольку ее записывают отдельно.

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Переходящие праздники ежегодно смещаются в церковном календаре – в зависимости от даты Пасхи. Они обозначены в календаре звездочкой*.

В церковном календаре есть 4 длительных поста и 3 – однодневных, а также 5 недель (седмиц), в течение которых не нужно ограничивать себя в еде по средам и пятницам.

Январь 2019

6 января, воскресенье – Сочельник, окончание Рождественского поста

7 января, понедельник – Рождество Христово

с 7 по 18 января – Святки

14 января, понедельник – Обрезание Господне

18 января, пятница – Крещенский сочельник, или Навечерие Богоявления (строгий пост)

19 января, суббота – Богоявление или Крещение Господне

23 января, среда – однодневный пост

25 января, пятница – День великомученицы Татьяны или Татьянин день (однодневный пост)

30 января, среда – однодневный пост

Февраль 2019

1 февраля, пятница – однодневный пост

6 февраля, среда – однодневный пост

8 февраля, пятница – однодневный пост

13 февраля, среда – однодневный пост

15 февраля, пятница – Сретение Господне (однодневный пост)

18 февраля, понедельник – начало недели Мытаря и Фарисея

24 февраля, воскресенье – окончание недели Мытаря и Фарисея

27 февраля, среда – однодневный пост

Март 2019

1 марта, пятница – однодневный пост

2 марта – Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)

с 4 по 10 марта – Масленица

9 марта, суббота – Обретение главы Иоанна Предтечи

10 марта, воскресенье – Прощеное воскресенье

11 марта, понедельник – начало Великого поста

22 марта, пятница – Сорок святых или день Всех Святых

23 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста

30 марта – Суббота 3-й седмицы Великого поста и День святого Алексея или Теплого Алексея

Апрель 2019

6 апреля – Суббота 4-й седмицы Великого поста

7 апреля, воскресенье – Благовещение Пресвятой Богородицы

20 апреля – Лазарева суббота

21 апреля*, воскресенье – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

27 апреля, суббота – окончание Великого поста

28 апреля*, воскресенье – Пасха или Светлое Христово Воскресение

29 апреля – начало Пасхальной седмицы

Май 2019

5 мая, воскресенье – окончание Пасхальной седмицы

7 мая, вторник – Радоница

8 мая, среда – однодневный пост

9 мая, четверг – поминовение погибших воинов

10 мая, пятница – однодневный пост

15 мая, среда – однодневный пост

17 мая, пятница – однодневный пост

22 мая, среда – однодневный пост

24 мая, пятница – однодневный пост

29 мая, среда – однодневный пост

31 мая, пятница – однодневный пост

Июнь 2019

5 июня, среда – однодневный пост

6 июня*, четверг – Вознесение Господне

7 июня, пятница – третье Обретение главы Иоанна Предтечи (однодневный пост)

12 июня, среда – однодневный пост

14 июня, пятница – однодневный пост

15 июня – Троицкая родительская суббота

16 июня*, воскресенье – Святая Троица или Пятидесятница

с 17 по 23 июня – Троицкая сплошная седмица

24 июня – начало многодневного Петровского поста

Июль 2019

7 июля, воскресенье – Рождество Иоанна Предтечи, Иванов день

8 июля, понедельник – День Петра и Хавроньи

11 июля – окончание многодневного Петровского поста

12 июля, пятница – День святых апостолов Петра и Павла

17 июля, среда – однодневный пост

19 июля, пятница – однодневный пост

24 июля, среда – однодневный пост

26 июля, пятница – однодневный пост

28 июля, воскресенье – День крещения Киевской Руси-Украины

31 июля, среда – однодневный пост

Август 2019

2 августа, пятница – Ильин день (однодневный пост)

7 августа, среда – однодневный пост

9 августа, пятница – День памяти великомученика и целителя Пантелеймона (однодневный пост)

14 августа – Медовый Спас или Маковея

с 14 по 27 августа – многодневный Успенский пост

19 августа, понедельник – Преображение Господне или Яблочный Спас

28 августа, среда – Успение Пресвятой Богородицы (однодневный пост)

29 августа – Ореховый Спас

30 августа, пятница – однодневный пост

Сентябрь 2019

4 сентября, среда – однодневный пост

6 сентября, пятница – однодневный пост

11 сентября, среда – Усекновение главы Иоанна Предтечи (строгий пост)

13 сентября, пятница – однодневный пост

18 сентября, среда – однодневный пост

19 сентября, четверг – Михайлово чудо

20 сентября, пятница – однодневный пост

21 сентября, суббота – Рождество Пресвятой Богородицы

25 сентября, среда – однодневный пост

27 сентября, пятница – Воздвижение Креста Господня (строгий пост)

Октябрь 2019

2 октября, среда – однодневный пост

4 октября, пятница – однодневный пост

8 октября, вторник – День памяти преподобного Сергия

9 октября, среда – однодневный пост

11 октября, пятница – однодневный пост

14 октября, понедельник – Покров Пресвятой Богородицы

16 октября, среда – однодневный пост

18 октября, пятница – однодневный пост

23 октября, среда – однодневный пост

25 октября, пятница – однодневный пост

30 октября, среда – однодневный пост

Ноябрь 2019

1 ноября, пятница – однодневный пост

2 ноября – Димитриевская родительская суббота

6 ноября, среда – однодневный пост

8 ноября, пятница – однодневный пост

13 ноября, среда – однодневный пост

15 ноября, пятница – однодневный пост

20 ноября, среда – однодневный пост

21 ноября, четверг – День святого Михаила

22 ноября, пятница – однодневный пост

27 ноября, среда – однодневный пост

28 ноября, четверг – начало многодневного Рождественского поста

Декабрь 2019

4 декабря, среда – Введение в храм Пресвятой Богородицы

7 декабря, суббота – День памяти великомученицы Екатерины

13 декабря, пятница – День святого Андрея Первозванного

17 декабря, вторник – День Варвары Великомученицы

18 декабря, среда – День Преподобного Саввы

19 декабря, четверг – День святого Николая

22 декабря, воскресенье – День святой Анны.

Факты ICTV также составили для вас календарь государственных праздников на 2019 год.

Фото: Київський Патріархат – УПЦ КП