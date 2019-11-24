В ноябре будет 21 рабочий день и 9 выходных. В этом месяце отмечают два государственных праздника, однако дополнительные выходные они не предполагают.

В ноябре 30 дней, из которых 21 рабочий и девять выходных – 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 числа.

Из неофициальных праздников в ноябре 2019 будет отмечаться:

17 ноября – Международный день студента, который был учрежден еще в 1939 году;

Из официальных праздников в Украине:

9 ноября – День украинской письменности и языка;

– День украинской письменности и языка; 21 ноября – День достоинства и свободы, который приурочен к годовщинам начала Оранжевой революции и Революции Достоинства.

23 ноября 2019 в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов. В 16.00 по киевскому времени по всей территории проходит акция Зажги свечу.

Факты ICTV также составили для вас календарь профессиональных и неофициальных праздников на 2019 год.