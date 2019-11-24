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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 24 ноября 2019

24 ноября в Украине чтят память Федора Студита. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 24 ноября 2019

Именины 24 ноября празднуют Виктор, Максим, Степан, Федор.

Приметы 24 ноября:

  • Если в этот день светит солнце – ждите похолодания.
  • На небе много звезд – будет много грибов и ягод.

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Что нельзя делать

Шитьем в день Федора Студита не занимались, зато вязать и вышивать не запрещалось – орнамент ложился ровно и красиво. К тому же, связанные вещи в этот день, согласно поверью, имели целебную силу.

Не стоит устраивать сватовство и свадеб сегодня, ведь супружеская жизнь будет несчастливой.

Не нужно в этот день ссорится.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь в ноябре 2019.

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