Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин установили для того, чтобы обратить внимание мира на проблему насилия над женщинами, которая существует во всем мире.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин установила резолюция Генассамблеи ООН в 2000 году. Ежегодно его отмечают 25 ноября.

Он установлен в память о сестрах Мирабаль, которые были жестоко убиты в Доминиканской Республике 25 ноября 1960 года.

Также Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин призван обратить внимания на проблему насилия над женщинами, которая широко распространена в мире.

Статистика в Украине

Согласно статистике, почти 70% женщин подвергаются различным формам издевательств и унижений.

По данным МВД, 23% тяжких насильственных преступлений происходят в семья.

Ежегодно около 1,5 тыс. женщин умирают от рук собственных мужей.

Более 3 млн детей в Украине ежегодно наблюдают за актами насилия в семье или являются их вынужденными участниками.

Дети пострадавших от насилия матерей в 6 раз чаще пытаются покончить с собой, 50% склонны к злоупотреблению наркотиками и алкоголем.

Почти 100% матерей, подвергшихся насилию, родили больных детей – преимущественно с неврозами, заиканием, энурезом, церебральным параличом, нарушением психики.

Домашнее насилие в Украине – причина 100 тыс. дней госпитализации, 30 тыс. обращений в отделы травматологии, 40 тыс. вызовов врачей.

Наказание за насилие

Закон О предотвращении и противодействии домашнему насилию вступил в силу 7 января 2018 года.

Теперь домашним насилием считают не только побои, но и принуждение к интиму, психологическое давление, а также ограничение в деньгах.

Обидчику грозит от 150 часов общественных работ до 2-х лет тюрьмы, а вся ответственность за действия сохраняется даже в гражданском браке.

Кроме того, принуждение к аборту без добровольного согласия потерпевшей наказывается ограничением свободы на срок до 5-ти лет или лишением свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.

А принуждение к браку или сожительству наказывается арестом на срок до 6-ти месяцев или ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Как уберечься от насилия

В случае физического насилия нужно обязательно рассказать близким о проблеме, а также обратиться за помощью к специалистам.

Избегайте конфликтов в местах, где есть острые и режущие предметы.

Кроме того, лучше спрятать запасные ключи, а также заранее найти место, куда можно уйти в случае опасности.

Также помните о том, что деньги и документы должны лежать в безопасном месте.

Держите под рукой номера телефонов социальных служб, а также кризисных и реабилитационных центров, оказывающих помощь в случае насилия.

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Куда обращаться

В случае насилия в семье, следует обращаться в правоохранительные органы.

Если вам стало известно о совершении насилия над ребенком, стоит сообщить об этом в службу по делам детей. Обычно, контактные данные указанной службы можно найти на сайтах ОГА.

Кроме того, можно обратиться на горячую линию ОО Ла Страда Украина. Звонки бесплатные как со стационарного телефона 0 800 500 225, так и с мобильного 116 111.

К слову, в Украине планируют открыть современную горячую линию для предотвращения и противодействия домашнему насилию.