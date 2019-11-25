До Черной пятницы 2019 осталась пара недель, а значит, пора составлять список покупок, в который уже можно включить и презенты под елку. Лучшие идеи подарков на Новый год 2020 – читайте в материале Фактов ICTV.

29 ноября – Черная пятница 2019, и это отличный момент купить подарки на Новый год 2020.

С середины декабря во всех магазинах начинается безумный ажиотаж. Часто бывает, что за пару недель до 31 декабря уже нельзя ничего выбрать, поскольку доставка опаздывает, товара нет в наличии или остался сплошной брак.

Чтобы избежать подобных ситуаций, подарки на Новый год 2020 стоит покупать заранее, а Черная пятница 2019 поможет еще и сэкономить.

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Также не стоит забывать и про акции Киберпонедельника, которые дадут возможность купить подарки на Новый год 2020 со скидкой, не выходя из дома.

Факты ICTV собрали список подарков на Новый год, которые можно выгодно приобрести во время Черной пятницы 2019.

Xiaomi RoboRock Sweep One

Цена: от 12 тыс. грн

Купить Xiaomi RoboRock Sweep One можно здесь

В 2019 году робот-пылесос стал очень популярным и желанным устройством. Цена его не всегда лояльна, но Xiaomi представляет неплохой гаджет за адекватные деньги.

Пылесос может осуществлять сухую и влажную уборку и подходит практически для всех типов покрытий. Он “видит” препятствия, изменение рельефа, адаптируется к разным поверхностям и имеет разные режимы движения.

Также роботом можно управлять со смартфона.

Модель рассчитана на площадь уборки до 250 квадратных метров и может автономно проработать до 2,5 часов.

Dell Inspiron 3576

Цена: 9 999 грн

Купить Dell Inspiron 3576 можно здесь

Ноутбук Dell Inspiron пользуется популярностью и является хорошим устройством на каждый день.

15,6-дюймовый экран с антибликовым покрытием и разрешением Full HD. Относительно свежий процессор Intel, 4 ГБ оперативной памяти и жесткий диск емкостью 1 ТБ. Видеокарта AMD Radeon 520 (2 ГБ).

Для работы с Photoshop нужно поискать что-то мощнее, но для офисной работы этот ноутбук является лучшим.

Apple Watch

Цена: 5 999 грн

Купить Apple Watch Series 3 38mm Silver Aluminium Case можно здесь

Стильный и красивый аксессуар, который сочетает в себе множество функций.

Они оснащены сенсором сердечного ритма, который гарантирует точные результаты замеров и поможет в поддержании здорового образа жизни. Мотивирующие кольца, встроенный динамик, плеер и телефон делают Apple Watch уникальными и лучшими.

В часах можно плавать и принимать душ, бегать или кататься на велосипеде даже в дождь.

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Smart Band 4

Цена: 899 грн

Купить Xiaomi Mi Smart Band 4 можно здесь

Для тех, кто не хочет переплачивать за Apple Watch, китайская компания Xiaomi подготовила неплохую альтернативу.

Новая версия фитнес-трекера получила большой цветной дисплей с закаленным стеклом и улучшенный 6-осевой акселерометр, который точнее распознает и контролирует физические нагрузки.

Также он следит за сном и сердцебиением, показывает уведомления со смартфона и мягко будит при помощи вибрации.

Также новая модель получила много новых расцветок ремешка.

Умная зубная электрическая щетка Xiaomi SOOCAS X3

Цена: 1 499 грн

Купить Xiaomi SOOCAS X3 можно здесь

Для любителей смарт-гаджетов и всего, что можно синхронизировать со смартфоном.

Электрическая зубная щетка Xiaomi обеспечивает особо тщательный уход за полостью рта за счет технологии звуковых колебаний, передающихся на щетинки. Частота их вибраций достигает 37 200 раз в минуту.

В щетку встроен электродвигатель, использующий энергию создаваемого им магнитного поля внутри корпуса. Гаджет обладает несколькими базовыми режимами чистки, включая такие функции, как массаж десен или очистка языка. Возможности устройства можно увеличить, используя мобильное приложение на смартфоне.

Также с помощью щетки можно провести стоматологический мониторинг полости рта и видеть регулярную статистику степени очистки зубов на экране смартфона.

Logitech Bluetooth Multi-Device Keyboard K380 Dark Grey

Цена: 1 292 грн

Купить Logitech Bluetooth Multi-Device Keyboard K380 Dark Grey можно здесь

Удобная, эргономичная и беспроводная клавиатура подойдет абсолютно всем. К ней можно подключить до трех устройств одновременно, например ПК, iPhone и планшет Android. Для этого нужно просто коснуться кнопки, чтобы начать ввод текста на другом устройстве.

Радиус действия беспроводной связи клавиатуры составляет 10 метров, и работает она от двух батареек типа ААА.

iPhone 11

Цена: 19 995 грн

Купить iPhone 11 можно здесь

Самая желанная новинка 2019 года, которую уже можно купить по скидке в рамках акции Pre-party Black Friday.

Смартфон не нуждается в дополнительной рекламе, но стоит отметить, что камера нового iPhone 11 признана лучшей в мире. Девайс оснащен двойной камерой с трехкратным зуммированием, что позволяет снять невероятные кадры и записать 4K-видео с частотой 30 кадров в секунду.

Наушники Apple AirPods 2

Цена: 3 495 грн

Купить наушники Apple AirPods 2 можно здесь

Новая версия наушников Apple станет прекрасным подарком для любителей яблочных гаджетов.

Небольшие размеры и маленький вес делают наушники удобными и стильными. 15-минутная подзарядка гарнитуры в чехле позволит прослушать музыку на протяжении трех часов.

Каждый наушник оснащен двойными оптическими сенсорами, а также акселерометрами движения и голоса.

Напомним, Черная пятница 2019 пройдет в Украине 29 ноября. В этот день магазины устраивают огромные распродажи, начиная с понедельника и до конца недели после нее. Ранее Факты ICTV составили список магазинов, где искать скидки на Черную пятницу.