Мода на огромные распродажи в Черную пятницу прижилась в Украине. Что можно купить с существенным дисконтом, что особо не подешевеет и на какую замануху лучше не обращать внимание.

Телеведущая Надежда Матвеева о том, что покупать и где, знает почти все. Ее экспертные советы слушает пол страны. Первое, что советует нам, – проверять качество и состояние, какой бы ни была привлекательна цена.

Что такое Черная пятница по-украински? Факты недели отправляются на собственную инспекцию.

Возможно ли купить качественный товар со скидкой? Сергей Кириленко говорит, вполне реально. И показывает брендовые кроссовки, которые приобрел в прошлом году втрое дешевле. Но за ними он устроил настоящую охоту. Совет от Сергея – начинайте заранее мониторить цены сразу в нескольких магазинах. Настоящая скидка оказалась только в одном магазине. В других она была условной.

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Некоторые магазины, как правило, за несколько месяцев до начала скидок повышают цены. На реальную распродажу иногда не стоит ждать. Особенно, если это касается техники.

Вот где действительно серьезные скидки, так это в Америке.

Так каждый год проходит Черная пятница: люди врываются в магазины и начинают хватать с полок все, что успевают увидеть.

Но украинские маркетологи переплюнули американских. У нас Черную пятницу растянули на целых три дня.

Дизайнер Татьяна Рыжикова раскрывает маркетинговую тайну, как производители умудряются делать скидки. В погоне за известным именем можно приобрести и простенькую вещь, которая на самом деле таких денег не будет стоить. Татьяна предлагает обратить внимание на украинских производителей. Но предупреждает: они заоблачно снижать цену вряд ли будут.

Магазины подсаживают вас на шопинг, используя психологические приемы. Они делают все, чтобы заставить вас тратить больше.

Итак, если вы решили идти в торговый центр в Черную пятницу, вы рискуете в пылу приобрести то, что вам не нужно. Психологи советуют – избегать толпы. Ведь именно на инстинкт все берут и мне нужно – и рассчитывают маркетологи.

Чтобы не накупить лишнего, в период скидок лучше иметь заранее составленный план. И не брать с собой много денег.

Факты ICTV ранее писали о том, где и когда будут скидки на Черную пятницу.