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Факты / Lifestyle

Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 ноября

Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака, читайте на Фактах ICTV.

гороскоп

Энергии для свершения и достижений снижены до предела. Для старта проектов, важных решений и начинаний — не самое успешное время.

Сегодня возможны импульсивные и неоднозначные реакции, эмоциональная расшатанность и хаос.

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Этот день хорошо использовать для завершения дел и наведения порядка в доме, что дополнительно поспособствует выравниванию эмоционального настроя.

Хорошо могут удаваться задачи по запланированному четкому таймингу. Не стоит включаться в деятельность, которая отнимает много эмоциональных сил.

Неблагоприятно: ношение новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий, подстригание ногтей.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря. Подробный гороскоп составила астролог Марина Скади.

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