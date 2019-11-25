Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака, читайте на Фактах ICTV.

Энергии для свершения и достижений снижены до предела. Для старта проектов, важных решений и начинаний — не самое успешное время.

Сегодня возможны импульсивные и неоднозначные реакции, эмоциональная расшатанность и хаос.

Читайте: Гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2019

Этот день хорошо использовать для завершения дел и наведения порядка в доме, что дополнительно поспособствует выравниванию эмоционального настроя.

Хорошо могут удаваться задачи по запланированному четкому таймингу. Не стоит включаться в деятельность, которая отнимает много эмоциональных сил.

Неблагоприятно: ношение новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий, подстригание ногтей.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря. Подробный гороскоп составила астролог Марина Скади.