Гороскоп на декабрь 2019 для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на декабрь составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Период перераспределения внутренней энергии, своих ресурсов. Стоит остановиться на мгновение для того, чтобы сориентироваться, сконцентрироваться и выбрать для себя правильное направление в жизни.

Напряженность чувствуется во всем, может появляться чувство тревоги, вам будет казаться, что вы что-то не успеете.

Вы полны физических и психических сил, но и обнаруживаете в себе скрытые ресурсы – таланты и способности. Когда это необходимо, вы можете работать сутками, почти без сна. Вполне возможно, что кому-то из представителей знака Овен в это время придётся работать на износ, но эти старания будут компенсированы финансово, наверняка, вы получите похвалу со стороны руководства.

Гороскоп для Тельцов

В декабре начало романтических отношений будет иметь длительное продолжение. Вполне возможны служебные романы.

Это время укрепления личных и деловых отношений. Договор о совместной деятельности, подписанный в это время обещает стабильность и длительность отношений, удачу в бизнесе.

Поссорившись в это время, очень трудно примириться, так как вы склонны считать себя правыми и боитесь уступить партнеру.

Гороскоп для Близнецов

В декабре активизируется интеллектуальная деятельность. Появляется возможность многочисленных выступлений с лекциями, наметится какая-то важная поездка.

Возникает необходимость компромиссов в семье и в отношениях с любимым человеком. Недоразумения и даже мелкие размолвки способны оставить глубокие раны в отношениях.

Гороскоп для Раков

Вы будет склонны переоценивать себя и свои возможности, из-за чего возникнут трения и проблемы на службе и в бизнесе.

Избегайте опрометчивой оценки состояния своих дел. Следует более осмотрительно вкладывать собственные деньги. Могут возникнуть сложности с кредитами. Возникает необходимость обращения к юристам или властям.

Не особенно радуют вас дела с иностранными партнерами. Текущие вопросы в целом завершаются благополучно. Воздержитесь от новых контактов с иностранными или дальними партнерами, отложите поездки и командировки.

Тем, у кого есть заболевание печени и желчных протоков, необходимо заняться своим здоровьем.

Гороскоп для Львов

Вы почувствуете гармонию тела и духа, сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Возрастает стремление к лидерству, занятию ведущих постов.

В декабре финансовые проблемы будут решаться быстро, вы сможете провернуть не одну удачную сделку. Вам открываются новые перспективы, но нужны дополнительные знания, подходящее время заняться самообразованием.

Сможете избавиться от давящих ситуаций, даже от затянувшихся конфликтов с ближним окружением или членами семьи. Воспользуйтесь этим периодом для гармонизации отношений с супругом, с детьми, с любимым человеком.

Гороскоп для Дев

Благоприятный период для покупки жилья. Хорошее время для денежных оборотов, продажи и покупок, финансовых сделок и денежных инвестиций. Прекрасный период для самообразования, повышения квалификации.

Активизируется творческая сила, вы как личность достигнете признания и получите поощрение.

Сфера вашего влияния сильно расширится, новые предпринимательские мероприятия получат темп, профессиональный или деловой подъем произойдет намного легче, чем в другие периоды.

Гороскоп для Весов

Чрезмерная расточительность и импульсивность – враги этого периода. Воздержитесь от необдуманных обещаний, не идите на поводу у своих желаний.

Плохой период для участия в политике, в социальной жизни. Сейчас нет возможностей для получения более высокого общественного положения. Много хлопот и переживаний случается из-за деловых контактов с иностранными гражданами и фирмами.

Гороскоп для Скорпионов

В декабре вы то и дело будете стремиться попасть в центр событий. Из-за этого могут возникнуть конфликты с окружающими.

Вам будет сопутствовать везение, вы будете получать дополнительные возможности.

Ваша активность сопровождается сильным внутренним перенапряжением, что может привести к упадку сил, проблемам с сердцем.

Гороскоп для Стрельцов

В декабре будут рушиться планы. Однако серьезное отношение к своей работе и обдумывание каждого своего шага помогут избежать просчетов.

Может возникнуть некоторое беспокойство, связанное с детьми, например, в темах образования и перспектив на будущее. У вас появляются сомнения в правильности выбранного направления.

Гороскоп для Козерогов

Это хороший период для любви, брака, для проведения праздников, вечеров, встреч.

Период благоприятен для выступлений на публику, повышения популярности и влиятельности. И вы можете воспользоваться этим при установлении контактов с противоположным полом.

Возможен определенный успех в работе, получение прибыли.

Гороскоп для Водолеев

Хороший период для начала служебных и творческих командировок, заключения сделок, подписания контрактов и других важных бумаг. Работа с документами, возможно, доставит хлопоты, но завершится удачно.

Вас ждет появление новых деловых связей, завязывание полезных знакомств. Повышается контактность, подвижность.

Вы ощутите легкость в выражении ваших чувств. Это поможет вам при налаживании личных взаимоотношений.

Гороскоп для Рыб

Благоприятный период для решения вопросов с жильем, для обращения за помощью к юристам и адвокатам. Активизируется творческая сила, вы как личность достигнете признания и получите поощрение.

Сфера воздействия сильно расширится, новые дела, запланированные мероприятия получат темп, профессиональный или деловой подъем произойдет намного легче, чем в другие периоды. Можно получить новое назначение или новую должность.

Благоприятный период для денежных оборотов, продажи и покупок, финансовых вложений. Хорошо, если вы поддерживаете идеи благотворительности.