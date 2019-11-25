Как удивить самых родных людей на Новый год 2020? Факты ICTV предлагают идеи подарков для родителей.

Что подарить родителям на Новый год 2020, чтобы сюрприз получился и приятным, и незабываемым.

На самом деле, все просто. Родители будут счастливы, если вся семья соберется и встретит этот праздник вместе, особенно, если вы живете далеко и редко встречаетесь.

А любой материальный подарок станет всего лишь маленьким приложением к основному и самому ценному дару – вашей любви, привязанности и вниманию, которые вы готовы дарить маме и папе каждый день, а не раз в году.

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Фото: pixabay.com

Пока они есть, мы остаемся детьми. Хочется, чтобы родители прожили как можно дольше. Именно в этом подсказка, что можно подарить. Подумайте, как еще облегчить им быт, укрепить здоровье и разнообразить досуг.

В городе с бытом проще, но если ваши родители живут в сельской местности или на даче – вариантов для подарка гораздо больше. Может они сами давно мечтали о современной стиральной машине, пылесосе, или, скажем, об электрической снегоуборочной машине. Да, махать лопатой, когда снега по самые окна, в их возрасте уже тяжело.

Фото: Ekaterina Sheredeko/Dreamstime.com

Если вы хотите позаботиться о здоровье самых родных людей, купите путевку в санаторий, в дом отдыха или путешествие. Но помните при этом – чем старше родители, тем сложнее им отрываться от родных мест.

Ноутбук в пакете с интернетом. Научиться пользоваться всемирной паутиной никогда не поздно. В начале страшно, а потом очень интересно. И полезно – больше общения с вами и не только, и счета можно оплатить, не выходя из дома.

Если речь идет о досуге, предложите родителям билеты в театр, на концерт любимого певца или же на кинопремьеру.

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