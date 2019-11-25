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Факты / Lifestyle

Новый год 2020: идеи подарков для родителей

Как удивить самых родных людей на Новый год 2020? Факты ICTV предлагают идеи подарков для родителей.

Подарунки на Новий рік

Что подарить родителям на Новый год 2020, чтобы сюрприз получился и приятным, и незабываемым.

На самом деле, все просто. Родители будут счастливы, если вся семья соберется и встретит этот праздник вместе, особенно, если вы живете далеко и редко встречаетесь.

А любой материальный подарок станет всего лишь маленьким приложением к основному и самому ценному дару – вашей любви, привязанности и вниманию, которые вы готовы дарить маме и папе каждый день, а не раз в году.

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Подарунки на Новий рік

Фото: pixabay.com

Пока они есть, мы остаемся детьми. Хочется, чтобы родители прожили как можно дольше. Именно в этом подсказка, что можно подарить. Подумайте, как еще облегчить им быт, укрепить здоровье и разнообразить досуг.

В городе с бытом проще, но если ваши родители живут в сельской местности или на даче – вариантов для подарка гораздо больше. Может они сами давно мечтали о современной стиральной машине, пылесосе, или, скажем, об электрической снегоуборочной машине. Да, махать лопатой, когда снега по самые окна, в их возрасте уже тяжело.

Снігоприбиральна машина

 Фото: Ekaterina Sheredeko/Dreamstime.com

Если вы хотите позаботиться о здоровье самых родных людей, купите путевку в санаторий, в дом отдыха или путешествие. Но помните при этом – чем старше родители, тем сложнее им отрываться от родных мест.

Ноутбук в пакете с интернетом. Научиться пользоваться всемирной паутиной никогда не поздно. В начале страшно, а потом очень интересно. И полезно – больше общения с вами и не только, и счета можно оплатить, не выходя из дома.

Если речь идет о досуге, предложите родителям билеты в театр, на концерт любимого певца или же на кинопремьеру.

Мы также сделали подборку подарков для мамы на Новый год.

Фото: Dreamstime, Pixabay

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