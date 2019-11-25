Как отпраздновать Новый год 2020 с коллегами, чтобы потом было не стыдно вместе работать – читайте в материале Фактов ICTV.

Идей новогоднего корпоратива может быть целая уйма, однако во время выбора концепции стоит учитывать несколько факторов: предпочтения и количество коллег, бюджет, а также цель мероприятия.

Бюджет корпоратива может состоять из разных статей расходов, все зависит от масштаба и формата мероприятия. Как правило, это аренда площадки, банкет, гонорар ведущего и артистов, декор, транспортное обслуживание, подарки и сувениры.

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Однако если не хватает средств, то отсекайте второстепенные.

Также не забывайте о цели мероприятия. Например, если коллектив небольшой и давно друг с другом работает, то хватит развлечений, которые просто порадуют публику. Однако, если целью является знакомство сотрудников, тимбилдинг, то подготовьте побольше конкурсов, которые помогут в познании.

Вечеринка в стиле Оскар

Мужчины в накрахмаленных костюмах, барышни в вечерних платьях с бокалами шампанского, вручение именных статуэток – минимум часа полтора ваш корпоратив будет выглядеть именно так.

Однако чтобы все было шикарно, необходимо продумать несколько мелочей. Для начала нужно донести до всего коллектива требования дресс-кода. При выборе места проведения помните, что там должен быть классический интерьер, сцена, а также место, где можно проложить красную дорожку и обустроить место для фотосессии.

Если эта вам не очень подходит, а хочется, дабы все было дорого-богато, то можно организовать вечеринку в стиле Великого Гэтсби. Мужчин оставляем в костюмах, а женской части коллектива необходимо подобрать образы дам из 20-х годов прошлого столетия.

Вечеринка в стиле 2000-х

Со старта 2000-х уже прошло 20 лет, то есть выросло целое трудящееся поколение, которое не помнит это время. Дух этой эпохи становится все трендовее в музыке и моде, поэтому и корпоратив в таком стиле понравится многим.

Лучше всего для такой вечеринки подойдет клуб, но если такой возможности нет, то просторный бар тоже сгодится.

Дресс-код: больше денима, заниженной талии на джинсах, гофре и розового гламура. Вдохновляйтесь фотографиями Перис Хилтон, Бритни Спирс и Кристины Агилеры в лучшие их молодые годы.

Кроме того, не забудьте составить плей-лист из хитов той эпохи.

Корпоратив в стиле Вечеров на хуторе близ Диканьки

Позаботьтесь, чтобы место проведения было в украинском традиционном стиле. С костюмами не должно возникнуть проблем, так как вышиванки есть у многих в гардеробе.

Персонажей может быть огромное количество: кум, кума, голова, поп, подружки Оксаны, друзья кузнеца Вакулы, царица и дворцовая свита, стража, атаман и казаки, ну и обязательно нечистая сила, над которой на празднике все нарочито издеваются.

Произведение мистическое, поэтому и в праздник можно немного ее добавить. Например, пригласить иллюзиониста, который придет под видом гостя продемонстрирует свое мастерство без предупреждения.

Активный корпоратив

Если ваш коллектив – это активные люди, которые не мыслят жизни без движения, то можно устроить новогодний корпоратив, совместив несколько веселых занятий: коньки, ролики, боулинг, аквапарк или квест.