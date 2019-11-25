Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин ежегодно отмечается 25 ноября. Подробнее о его истории – читайте на Фактах ICTV.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин начали отмечать по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 1999 году.

Дату 25 ноября выбрали не случайно. Именно в этот день в 1960 году по приказу диктатора Доминиканской Республики Рафаэля Трухильо тайная полицция до смерти забила палками политических активисток сестер Мирабель.

Поэтому этот день был установлен для того, чтобы правительства стран, международные и неправительственные организации проводили мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к проблеме насилия в отношении женщин.

По информации ООН, женщины и девочки подвергаются насилию, как в мирное время, так и во время вооруженных конфликтов. Они чувствуют давление со стороны государства, общества, родственников.

Так, каждая третья женщина в мире не реже одного раза в жизни страдала от насилия в семье. В Украине за первое полугодие 2019 года более 23 тыс. человек обратились на горячие линии по домашнему насилию.

Также известно, что 50% женщин, которые попадают в больницу – это избитые беременные. А в 95% распадающихся браков, причина – домашнее насилие.

Читайте: Домашнее насилие: причины и куда обращаться

Начиная с 25 ноября до 10 декабря ежегодно проходит акция 16 дней действий против гендерного насилия. Темой нынешней кампании является слоган Раскрась мир в оранжевый цвет: поколение равенства выступает против изнасилований.

Эта тема призвана привлечь внимание и побуждать к активным действиям гражданское общество в борьбе с сексуальным насилием в отношении женщин.

В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин ООН призывает надеть вещи оранжевого цвета или оранжевый аксессуар, чтобы выразить свою солидарность с движением против насилия в отношении женщин и девушек.

Кроме того, в разных городах мира пройдут соответствующие мероприятия, а знаменитые здания подсветят оранжевым цветом.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине создадут современную горячую линию, которая призвана реагировать на случаи домашнего насилия.