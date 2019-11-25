В каком наряде встречать Новый год, какой цвет выбрать и что лучше не надевать, чтобы не разозлить символ 2020 года Крысу – в материале Фактов ICTV.

В чем встречать Новый год 2020? – этот вопрос уже витает в голове большинства женщин. Факты ICTV подготовили для вас идеи образов, а также советы, как одеться так, чтобы символ года Крыса весь год приносил вам удачу.

Какой цвет выбрать?

Поскольку символ 2020 года по китайскому календарю металлическая Крыса, то встречать Новый год лучше в одежде серебристого или белого цвета.

Белый, молочный, кремовый, бежевый, серый, светло-желтый, серо-коричневый, серебристый, пепельный, песочный – эти цвета и другие из той же гаммы соответствуют тотему Нового года.

Кроме того, в одежде можно использовать блестки, пайетки, ткани с люрексом и тому подобное.

Аксессуары

В год белой Крысы не следует злоупотреблять аксессуарами, но и не нужно полностью отказываться от них. В этом году очень важно соблюдать баланс, который поможет подчеркнуть утонченный вкус и природную простоту.

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Идеи новогоднего образа

Наряд должен соответствовать атмосфере праздника. То есть, если вы встречаете Новый год дома, то образ должен быть комфортным – свитер с оленями или мягкое на ощупь платье, от которой веет уютом.

Для вечеринки можно выбрать коктейльное платье или костюм.

Факты ICTV предлагают образы на Новый Год.























В чем встречать Новый год 2020 – идеи нарядов / 6 фотографий

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