Вскоре к нам придут долгожданные новогодние праздники, которые безусловно приносят много радости. Факты ICTV собрали идеи костюмов на Новый год 2020.

Особенно ждут новогодние и рождественские сказки дети, которые верят в чудеса и знают, что мечты под Новый год сбываются.

Уже скоро в детсадах и школах начнутся новогодние утренники и перед родителями стоит сложная задача – как сделать костюм на Новый год 2020 своими руками для мальчика или девочки. Ведь новогодний наряд – является неотъемлемой частью праздника для детей.

Факты ICTV подготовили идеи костюмов для детей на Новый год 2020, которые можно взять в аренду, или же изготовить своими руками.

Рождественскую одежду и атрибутику можно как купить, так и взять на прокат.

Это, как правило, как традиционные костюмы: зайчики, мишки, лисички, волки, так и современные: пираты, ковбои, Фиксики, Человек-паук, феи, восточные красавицы, ведьмочки. Аренда костюма обойдется от 150 гривен в сутки.

И настоящий фурор вызовет карнавальный костюм, изготовленный собственноручно.

Костюм черепашки-ниндзя своими руками

Почти все мальчики мечтают стать сильными и неуловимыми, как, например, герои комиксов – черепашки-ниндзя. Команда этих отважных черепашек-мутантов не теряет актуальности, а особенно после выхода последнего полнометражного фильма.

Ваш малыш будет в восторге от такого костюма. А когда вы проявите свою креативность – успех гарантирован.

Прежде всего нужно позаботиться о имитирование кожи. Для этого нужно подыскать зеленые штаны и гольф или однотонную зеленую пижаму.

На переднюю часть гольфа нашиваем круг желтого цвета, на которому рисуем кубики от пресса коричневой краской, или можно наклеить четыре одноразовые тарелки и также покрасить в коричневый цвет.

Ленты оранжевого оттенка пришиваем на рукава гольфа (локтевые сгибы, манжеты). На штанах, ленты размещаем на коленях. Можно их не пришивать, а завязать. Из такого же цвета делаем повязку на глаза, где вырезаем отверстия.

Переходим к изготовлению важной части костюма – панциря. Он должен быть легким и объемным. Для этого берем форму для запекания, красим ее в коричневый цвет. Сбоку делаем отверстия, в которые протягиваем ленту. Таким образом панцирь завязывается под руками и на поясе.

У каждого героя на пряжке пояса была изображена первая буква его имени. Пусть ребенок сам выберет кем быть: Микеланджело, Донателло, Рафаэлем или Леонардом. Пряжку делаем из картона: вырезаем круг, на который наклеиваем готовую букву из ткани или другого материала. Дополнить образ можно игрушечным оружием на вкус ребенка.

Костюм Рапунцель своими руками

Что касается девочек, редко можно встретить тех, которые не люблят волшебную, прекрасную принцессу Рапунцель. Ее яркий образ стал воплощением красоты, изящества для юных модниц.

Эту сказочную героиню создали братья Гримм, и всемирное увлечение она получила благодаря мультфильму от студии Уолта Диснея. Выделите немного времени, фантазии и ваша дочь станет счастливой и неповторимой.

Этот образ имеет три важных элемента: платье, корсет, длинная коса. Платье сиреневого цвета, к которому нужно дошить рукава-воланы. Если у вас есть что-то похожего фасона, но другого цвета, можно обшить сиреневым шифоном юбку для будущей принцессы.

Для изготовления корсета подойдет плотнее ткань соответствующего тона, например, атласная. Вырезаем по размеру талии девочки широкий пояс, или шьем жилет. На нем прорезаем отверстия, в которые затягиваем тонкую шелковую ленту фиолетового цвета.

Ну, а какая же Рапунцель без длинной косы? Если у девочки свои длинные волосы, достаточно будет вплести в косу золотистый дождик и ленту. Или изготовить косу самостоятельно. Для этого понадобится: ободок для волос, нити для вязания желтого цвета, клей, дождик, ленты, цветы.

Решаем какой длины будет коса, нарезаем пряжу, дождик, соответствующего размера и заплетаем косу. Обклеиваем ободок, украшаем цветами и лентами готовую косу. Все – сияющая и волшебная коса Рапунцель готова, а с ней и сказочный образ, желанный многими девочками.

Костюм, сделанный своими руками, принесет не только эстетическое удовольствие, но и сэкономит деньги, а еще точно не будет копией других.

Как сделать костюм на Новый год младенцу

В последнее время стало популярным наряжать в карнавальные костюмы младенцев. Конечно, это принесет большее удовольствие родителям, нежели детям.

И если это не будет вызывать дискомфорта у детей и не собьет их из привычного распорядка, почему бы и нет. Тем более, когда ребенок вырастет, он непременно захочет посмотреть, каким был его первый новогодний вечер и костюм, поэтому не забудьте сделать праздничное фото.

Костюмы для новорожденных должны быть удобными, гипоаллергенными, изготовленными из натуральных материалов. Чем веселее образ, тем ярче будут впечатления от праздника.

Смешные шапочки Санты, удобные комбинезоны снеговиков, зайчиков, гномиков, пчелок, или яркие платья снежинок, звездочек, елок, клубничек и тому подобное.

Поэтому не жалейте своего времени для создания праздничной атмосферы не только для своих детей, но и для себя. Пусть приятные предпраздничные хлопоты принесут только удовольствие и помогут радостно встретить Новый 2020 год.

Фото: dreamstime, balala.com.ua, shoptema.ru, liveinternet.ru, tridevici.com, toysew.ru, 4mama.ua

Анастасия Литвиненко