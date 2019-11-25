25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.
Именины 25 ноября празднуют Александр, Владимир, Карина, Борис, Дмитрий, Константин, Николай и Федор.
Также 25 ноября православная церковь почитает память Александрийского патриарха Иоанна Милостивого, который родился в Аматусе. Его отцом был Епифаний – губернатор острова Кипр.
Приметы 25 ноября:
- Какая погода 25 ноября, таким и декабрь будет.
- Снег выпал – весна будет поздней холодной.
- Если дождь пошел, то сырая и теплая погода продержится до конца декабря.
- Низкие облака – к морозу.
- Воробьи расчирикались – к оттепели.
- Теплая погода к ранней весне.
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Что нельзя делать 25 ноября
- Не покупайте обувь. Это приведет к неудачам в личной жизни.
- Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это завтра.
- Старайтесь не ссориться.
К слову, Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь в ноябре 2019.