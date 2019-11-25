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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 25 ноября 2019

25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 25 ноября 2019

Именины 25 ноября празднуют Александр, Владимир, Карина, Борис, Дмитрий, Константин, Николай и Федор.

Также 25 ноября православная церковь почитает память Александрийского патриарха Иоанна Милостивого, который родился в Аматусе. Его отцом был Епифаний – губернатор острова Кипр.

Приметы 25 ноября:

  • Какая погода 25 ноября, таким и декабрь будет.
  • Снег выпал – весна будет поздней холодной.
  • Если дождь пошел, то сырая и теплая погода продержится до конца декабря.
  • Низкие облака – к морозу.
  • Воробьи расчирикались – к оттепели.
  • Теплая погода к ранней весне.

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Что нельзя делать 25 ноября

  • Не покупайте обувь. Это приведет к неудачам в личной жизни.
  • Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это завтра.
  • Старайтесь не ссориться.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь в ноябре 2019.

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