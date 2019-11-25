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Появились первые рендеры смартфона Samsung Galaxy S11e

В сети опубликовали первые изображения смартфона Samsung Galaxy S11e, который должны официально представить в следующем году.

Samsung Galaxy S11e

Согласно рендерам смартфона Samsung Galaxy S11e, которые опубликовал портал Pricebaba, новинка получит дисплей размером примерно 6,3 дюйма.

На изображениях можно увидеть, что у гаджета отсутствует сканер отпечатка пальцев на задней панели. Аналитики считают, что это может свидетельствовать о внедрении ультразвукового считывателя отпечатков пальцев.

  • Samsung Galaxy S11e
  • Samsung Galaxy S11e
  • Samsung Galaxy S11e
  • Samsung Galaxy S11e
  • Samsung Galaxy S11e
  • Samsung Galaxy S11e
Появились первые рендеры смартфона Samsung Galaxy S11e / 3 фотографии

По предварительной информации Samsung Galaxy S11e получит процессор Qualcomm Snapdragon 865 или Exynos 990. Также его оснастят 6 ГБ оперативной памяти.

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Официально новинку должны представить во время Mobile World Congress 2020, которая будет проходить с 24 по 27 февраля 2020 года.

К слову, появились первые рендеры смартфона iPhone 12, которые базируются на последних слухах о новом гаджете Apple.

Источник: Pricebaba

Фото: Pricebaba

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