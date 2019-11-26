Где будут распродажи в Черную пятницу 2019, читайте на сайте Факты ICTV.
29 ноября в Украине наступит Черная пятница, когда магазины устраивают огромные распродажи. Чтобы вы заранее поняли, что хотите приобрести, мы подготовили для вас перечень магазинов, которые принимают участие в дне больших скидок.
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Магазины, которые примут участие в распродажах Черной пятницы 2019
Бытовая техника
Алло
Основная распродажа в магазине начнется 29 ноября. Однако до этого в магазине можно приобрести ряд товаров по сниженной цене.
В Алло предупреждают, что количество акционных товаров будет ограничено. За регистрацию в мобильном приложении можно будет получить дополнительно 200 грн скидки.
Эльдорадо
Здесь обещают скидки на технику до 70%, но также предупреждают, что количество акционных товаров будет ограниченным.
В Эльдорадо распродажа Черная пятница начнется 28 ноября и продлится до 2 декабря.
Comfy
В Comfy Черная пятница стартует 28 ноября и продлится до 1 декабря. Размер скидок в магазине пока неизвестен.
Цитрус
Цитрус начнет распродажу 29 ноября. В магазине обещают скидки до 70%.
Кроме того, можно будет получить дополнительную скидку в 100 грн за регистрацию в приложении.
Розетка
В интернет-магазине Розетка Черная пятница начнется по графику – 29 ноября. В мобильном приложении скидки будут доступны днем ранее.
Размер скидок неизвестен, однако магазин предлагает всем желающим оформить услугу Premium со скидкой 50%. Она позволяет год получать бесплатную доставку из Розетки.
Фокстрот
В Фокстроте распродажа начнется 28 ноября и продлится до 2 декабря. В магазине товары будут доступны со скидкой до 70%.
Stylus
В интернет-магазине Stylus акция началась 25 ноября и продлится до 1 декабря. Здесь можно приобрести смартфоны со скидкой до 50%.
MOYO
В сети MOYO распродажа началась еще 18 ноября. Скидки будут доступны до 2 декабря.
Xiaomi
Магазин Xiaomi начнет Черную пятницу 29 ноября. Обещают скидки на товары до 50%.
Одежда и обувь
Answear
В магазине одежды Answear уже действуют скидки на товары до 70%.
Intertop
В Intertop также уже начали действовать скидки на более чем 6 тыс. товаров. Максимальная сумма скидки неизвестна, но в среднем она составляет 30%.
Lamoda
Магазин начнет Черную пятницу 29 ноября. Максимальную сумму скидки пока не сообщили.
Также скидки будут доступны в магазинах:
- H&M
- Lee Cooper
- Kasta
Косметика
- Watsons (скидки до 70%)
- NYX Cosmetic
- iHerb
- Parfums
Товары для дома
- Эпицентр (скидки до 90%)
- Jysk
Путешествия
- Booking (скидки от 40%)
- МАУ (скидки до 50%)
К слову, ранее Факты ICTV писали, как не поддаться на психоз и не купить лишнего.