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Черная пятница 2019: где будут распродажи

Где будут распродажи в Черную пятницу 2019, читайте на сайте Факты ICTV.

Черная пятница 2019: где будут распродажи

29 ноября в Украине наступит Черная пятница, когда магазины устраивают огромные распродажи. Чтобы вы заранее поняли, что хотите приобрести, мы подготовили для вас перечень магазинов, которые принимают участие в дне больших скидок.

Читайте: Черная пятница 2019: сколько потратят украинцы и топ-5 товаров

Магазины, которые примут участие в распродажах Черной пятницы 2019

Бытовая техника

Алло

Основная распродажа в магазине начнется 29 ноября. Однако до этого в магазине можно приобрести ряд товаров по сниженной цене.

В Алло предупреждают, что количество акционных товаров будет ограничено. За регистрацию в мобильном приложении можно будет получить дополнительно 200 грн скидки.

Эльдорадо

Здесь обещают скидки на технику до 70%, но также предупреждают, что количество акционных товаров будет ограниченным.

В Эльдорадо распродажа Черная пятница начнется 28 ноября и продлится до 2 декабря.

Comfy

В Comfy Черная пятница стартует 28 ноября и продлится до 1 декабря. Размер скидок в магазине пока неизвестен.

Цитрус

Цитрус начнет распродажу 29 ноября. В магазине обещают скидки до 70%.

Кроме того, можно будет получить дополнительную скидку в 100 грн за регистрацию в приложении.

Розетка

В интернет-магазине Розетка Черная пятница начнется по графику – 29 ноября. В мобильном приложении скидки будут доступны днем ​​ранее.

Размер скидок неизвестен, однако магазин предлагает всем желающим оформить услугу Premium со скидкой 50%. Она позволяет год получать бесплатную доставку из Розетки.

Фокстрот

В Фокстроте распродажа начнется 28 ноября и продлится до 2 декабря. В магазине товары будут доступны со скидкой до 70%.

Stylus

В интернет-магазине Stylus акция началась 25 ноября и продлится до 1 декабря. Здесь можно приобрести смартфоны со скидкой до 50%.

MOYO

В сети MOYO распродажа началась еще 18 ноября. Скидки будут доступны до 2 декабря.

Xiaomi

Магазин Xiaomi начнет Черную пятницу 29 ноября. Обещают скидки на товары до 50%.

Одежда и обувь

Answear

В магазине одежды Answear уже действуют скидки на товары до 70%.

Intertop

В Intertop также уже начали действовать скидки на более чем 6 тыс. товаров. Максимальная сумма скидки неизвестна, но в среднем она составляет 30%.

Lamoda

Магазин начнет Черную пятницу 29 ноября. Максимальную сумму скидки пока не сообщили.

Также скидки будут доступны в магазинах:

  • H&M
  • Lee Cooper
  • Kasta

Косметика

  • Watsons (скидки до 70%)
  • NYX Cosmetic
  • iHerb
  • Parfums

Товары для дома

  • Эпицентр (скидки до 90%)
  • Jysk

Путешествия

  • Booking (скидки от 40%)
  • МАУ (скидки до 50%)

К слову, ранее Факты ICTV писали, как не поддаться на психоз и не купить лишнего.

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