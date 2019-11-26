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Факты / Lifestyle

Можно ли испытать оргазм во время беременности – сексолог

Бывает ли оргазм во время беременности и как его достичь – читайте в материале Фактов ICTV.

Можно ли испытать оргазм во время беременности – сексолог

Может ли секс во время беременности привести женщину к оргазму – спросили нашего эксперта Оксану Ефремову.

Женщина однозначно может испытать оргазм во время беременности. Это, конечно, при условии, что нет противопоказаний к сексу.

Важный момент – не стоит экспериментировать и пробовать то, чего вы раньше не делали в сексе. А если очень хочется попробовать что-то новенькое, проконсультируйтесь со своим гинекологом.

Читайте: Секс во время месячных: правила и когда стоит отказаться

– Более того, благодаря особенному состоянию и работе гормонов, а также притоку крови, он может быть приятнее. Не спешите, уделяйте внимание прелюдии и ласкам, прислушивайтесь к своему желанию и к своему телу, – рассказывает сексолог.

К слову, ранее мы писали, стоит ли заниматься сексом на первом свидании, все за и против.

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