День памяти апостола Андрея Первозванного ежегодно отмечают 13 декабря. Факты ICTV расскажут об истории праздника.

Иисус Христос первым позвал Андрея к себе в ученики, поэтому одного из 12 апостолов называют Первозванным.

Он проповедовал в разных странах христианство, прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где сегодня расположен Киев. На том месте апостол установил Крест.

– Видите горы эти, – сказал апостол своим ученикам, – на этих горах воссияет благодать Божия, и будет большой город, и много церквей будет построено, – писал летописец Нестор.

Апостольский путь Андрея завершился 13 декабря примерно в 62 году н. э., когда его за проповедническую деятельность казнили и распяли в греческом городе Патры.

В 357 году мощи святого апостола Андрея Первозванного были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме Святых Апостолов рядом с мощами святого апостола и евангелиста Луки и ученика апостола Павла — апостола Тимофея.

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После взятия Константинополя крестоносцами в 1208 году мощи святого были перевезены в Италию и помещены в кафедральном храме в Амальфи. При Папе Римском Пие II (1458) мощи Андрея были перенесены в Рим и положены в соборе Святого Апостола Петра.

Апостол Андрей является святым покровителем Украины, России, Шотландии, Румынии, Греции, Сицилии, Амальфи, а также моряков и рыбаков.

Также он считается основателем и небесным покровителем Константинопольской православной церкви.

Кстати, в ночь на Андрея девушки гадают. Факты ICTV подобрали несколько самых популярных гаданий.

Фото: andriyivska-tserkva.kiev.ua