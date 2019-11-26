Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака, читайте на Фактах ICTV.
Сегодняшний день хорошо подойдет для того, чтобы определить новые цели, сосредоточиться на желаниях, которые вы хотите воплотить в жизнь.
Помочь вырасти духовно может новый проект или приобретение новых знаний.
День также способствует тому, чтобы взглянуть на дела с другой точки зрения, по-другому понять их.
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Сегодня может наблюдаться большая сосредоточенность на целях, которых вы хотели бы достичь в будущем.
Это время хорошо подойдет для того, чтобы записать приоритеты на ближайшее будущее. Желательно описывать свои цели очень точно и не бояться больших желаний.
Стоит точно определить, в какой именно области вы желаете добиться успеха.
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Источник: Express