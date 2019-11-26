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Календарь магнитных бурь в ноябре 2019

В какие дни ноября 2019 года ожидаются всплески солнечной активности и серьезные магнитные бури – читайте на Фактах ICTV.

Календарь магнитных бурь в ноябре 2019

Магнитные бури в ноябре 2019 года ожидаются во второй половине месяца.

Читайте: Календарь магнитных бурь на 2019 год

Согласно графику Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, первые колебания прогнозируются на 10 и 11 ноября, но не будут ощущаться.

Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2019 года:

  • 20 и 21 ноября – магнитная буря.
  • 22 и 23 ноября  незначительные колебания.

Фото: Dreamstime

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