В какие дни ноября 2019 года ожидаются всплески солнечной активности и серьезные магнитные бури – читайте на Фактах ICTV.

Магнитные бури в ноябре 2019 года ожидаются во второй половине месяца.

Читайте: Календарь магнитных бурь на 2019 год

Согласно графику Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, первые колебания прогнозируются на 10 и 11 ноября, но не будут ощущаться.

Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2019 года:

20 и 21 ноября – магнитная буря.

22 и 23 ноября – незначительные колебания.