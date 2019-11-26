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Мифы про автомат Калашникова: кто создал АК-47 и почему он стал королем войны

Кто на самом деле создал автомат Калашникова, мифы и почему автомат стал таким популярным в мире.

Мифы про автомат Калашникова: кто создал АК-47 и почему он стал королем войны

Автомат Калашникова – сразу на нескольких государственных флагах и гербах. В частности Зимбабве, Мозамбика и Буркина-Фасо.

Основное оружие армий соцлагеря и постсоветских стран. Любимый автомат террористов и африканских повстанцев. Автомат Калашникова стал оружием действительно массового поражения. С АК по минимальным подсчетам было убито несколько миллионов человек.

После развала СССР с советских складов на черный рынок хлынули миллионы автоматов.

В фильме упоминается и постсоветская Украина, как один из основных рынков сбыта АК. По данным военных экспертов, у нас в нелегальном обороте свыше миллиона автоматов.

Советская историография сообщает, что он спроектировал автомат в 1946 году. И уже в следующем году первый АК сошел с конвейера. Но как обычный танкист, старший сержант Михаил Калашников мог создать оружие мирового уровня.

Эксперты отмечают интересную деталь. К российскому Ижевску, где производится АК, после войны привезли немецких специалистов во главе с главным оружейником Третьего рейха Гуго Шмайсером.

Читайте: Русские переделали автомат Калашникова (ФОТО)

Многие указывают на сходство АК с немецкой штурмовой винтовкой СТГ. Не был ли автомат Калашникова – просто ее улучшенной копией.

Эксперт из огнестрельного оружия Сергей Гриненко не сторонник этой теории. Указывает все же на многочисленные конструкционные различия между СТГ и АК. Но признает – немецкий след в Калаша все же был.

Вокруг автомата Калашникова – много мифов и предположений. Один из самых распространенных – АК пробивает железнодорожную рельсу.

Еще один популярный миф – АК настолько неприхотлив, что его можно не чистить.

Впрочем, оружие действительно очень неприхотливое. А главное простое в обслуживании. Настолько, что Россия использует ее в пропагандистских целях.

Автомат Калашникова – это словосочетание стало настолько популярным в мире стал еще и оружием информационным. Появилось такое понятие как культ Калашникова.

Еще при жизни Михаил Калашников вместе с российскими бизнесменами попытался заработать деньги, продавая водку со своим именем.

Факты ICTV ранее писали о том, что в России открыли памятник Калашникову с немецким автоматом.

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