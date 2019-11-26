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Погода в Украине на 26 ноября (КАРТА)

Почти на всей территории Украины будет облачная погода с прояснениями, местами заморозки до -7.

Погода в Украине на 26 ноября (КАРТА)

Во вторник, 26 ноября, жителям западных областей не стоит рассчитывать на солнечную погоду. Температура воздуха днем -1°…+4°, а ночью -3°…+2°.

На севере страны ожидается облачная погода. Столбики термометров днем покажут -1°…2°, а ночью -1°…-6°.

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В центральных и восточных регионах Украины будет облачно с прояснениями. Температура днем 0…3, а ночью -2…-7.

На юге синоптики также прогнозируют облачную с прояснениями  погоду. Днем 3…6, ночью 1…-3.

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на Новый год 2020 и Рождество. Декабрь в этом году ожидается теплее, чем обычно. Похолодание и снегопады появятся во второй половине месяца.

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