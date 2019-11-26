Лучшие идеи украшения дома и окон на Новый год 2020 собрано в материале Фактов ICTV.

В 2020 году балом будет править белая металлическая Крыса. Отличительные качества которой – упорство, борьба за справедливость и решительность. Чтобы расположить к себе этот не простой знак, важно учесть в новогоднем оформлении интерьера основные предпочтения хозяйки года.

Крысу порадуют украшения белого, серого, металлического и серебряного цветов. Эти цвета станут основными в 2020 году.

Как украсить дом на Новый год 2020

В целом с концепцией новогоднего декора 2020 определились, теперь нужно продумать, как именно и чем вы украсите каждое помещение вашей квартиры.

Если дизайн комнаты уже оформлен в определенной тематике, то не стоит прибегать к каким-то колоссальным изменениям. Достаточно только воспользоваться элементами белого цвета для его оформления. Украшения белоснежного цвета, покрытые серебром могут хорошо вписаться в оформление любой комнаты.























Украшения на Новый год 2020 своими руками: лучшие идеи / 6 фотографий

Украшение окон

При декорировании окон не перегружайте их украшениями. Милая традиция, чтобы дети вырезали снежинки из бумаги или модно сейчас подвешивать елочные игрушки или атласные ленты на верхний откос окна.

Украшать можно и подоконники, если их размер позволяет. Там можно поставить свечи на красивых подставках, дополнить все это мишурой. Если будут свечи, то электрогирлянда станет неуместной. Не используйте все варианты одновременно, поскольку это будет смотреться наляписто.























Украшения на Новый год 2020 своими руками: лучшие идеи / 6 фотографий

Этапы украшения дома к Новому году своими руками обычно выглядят так:

Украшение стен (новогоднее панно, гирлянды, праздничные календари);



























Украшения на Новый год 2020 своими руками: лучшие идеи / 7 фотографий

Оформление потолка (гирлянды, светодиодные ленты, свисающие, бумажные фонарики, снежинки, хвойные композиции);

(гирлянды, светодиодные ленты, свисающие, бумажные фонарики, снежинки, хвойные композиции); Декорирование мебели (подушки, покрывала, ленты и банты на стулья);

(подушки, покрывала, ленты и банты на стулья); Установка елки или нескольких елочных букетов по всей квартире;



























Украшения на Новый год 2020 своими руками: лучшие идеи / 7 фотографий

Добавление деталей (вазы с мандаринами на полки, свечи, коврики, корзинки с праздничным угощением).

(вазы с мандаринами на полки, свечи, коврики, корзинки с праздничным угощением). Оформление входной двери (венки, гирлянды, ленты);























Украшения на Новый год 2020 своими руками: лучшие идеи / 6 фотографий

Детали для декорирования дома можно сделать самостоятельно. Вот пример, как сделать своеобразный подсвечник, который будет освещать вашу квартиру вечером.

Украсить дом важно для создания новогодней атмосферы, но, на самом деле, ее создают искренние люди, которые собираются в праздничном кругу.

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