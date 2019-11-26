Факты ICTV узнали, что можно и нельзя провозить в ручной клади.

Размеры и вес ручной клади

Размер предметов, которые можно везти в ручной клади, не может превышать 55 x 35 x 25 см. В этот расчет берутся карманы, колеса и ручки багажа.

Рекомендуется сдавать в багаж вещи, в размере которых вы не уверены или если их нельзя везти в ручной клади. Некоторые же компании предоставляют для измерения соответствующих габаритов специальные приборы.

Если во время проверки ручной клади (перед посадкой в самолет) она не будет соответствовать габаритам, то ее придется сдать в багаж. В таком случае вас могут заставить заплатить дополнительный сбор.

Информация о том, какой вес не должна превышать ваша ручная кладь должна быть указана в билете. Обычно это – 12 или 18 кг.

Однако лучше проверять информацию касательно разрешенных габаритов ручной клади на сайте авиаперевозчика. Ведь они могут отличаться от общепринятых.

С 1 ноября 2018 года компания Wizz Air позволяет провозить ручную поклажу с габаритами 40 х 30 х 20 весом до 10 кг бесплатно.

А в МАУ вам не позволят перевозить в ручной клади очень тяжелые предметы.

Сколько предметов можно перевозить

Количество перевозимых в ручной клади предметов также зависит от салона, в котором вам предстоит лететь.

Как правило, могут позволить перевезти до двух предметов ручной клади или один предмет и один аксессуар.

В число аксессуаров относят:

1 дамскую сумочку;

1 портфель;

1 чехол (сумка) для ноутбука, фотоаппарата или иного электронного устройства.

Также на борту самолета позволено провозить вещи, которые нельзя отнести к ручной клади или аксессуарам:

куртку, пальто и другую верхнюю одежду;

зонт;

беспошлинные товары, купленные на борту самолета или в аэропорту;

детские принадлежности;

медицинские приспособления и технику.

Что можно перевозить в ручной клади

Есть множество вещей, которые разрешают провозить в ручной клади, но на некоторые распространяются специальные правила.

Обычно перевозить острые предметы на борту самолета запрещено, поэтому вам могут отказать даже в том, чтобы взять с собой вилку. Исключение из правила составляют одноразовая бритва и электрическая бритва. Также некоторые компании могут позволить взять с собой небольшие ножи или швейные иглы.

Отказаться от повседневных гаджетов, вроде смартфонов, планшетов или ноутбуков в самолете вас не заставят. Хотя технику больших габаритов или штативы могут попросить сдать в багаж.

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Если вы провозите с собой спортивное снаряжение или рабочие инструменты, то вам предложат сдать их в багаж. Однако в самолете можно провозить футбольный или баскетбольный мячи.

Стоит помнить, что средства передвижения на литиево-ионных аккумуляторах не позволено провозить даже в багаже.

Также в ручной клади можно провозить музыкальные инструменты, если они помещаются на багажной полке.

Жидкости, гели и аэрозоли позволено везти в ручной клади, если они в емкостях до 100 мл и находятся в прозрачном закрывающемся пакете размером 20 x 20 см. На каждого пассажира позволен всего один пакет.

От перевозки оружия в салоне придется отказаться, как и от большинства легковоспламеняющихся предметов. В салон разрешают брать литий-ионные аккумуляторы (но в большинстве случаев – с разрешения авиакомпании) щелочные алкалиновые батарейки, а также обычные спички и одноразовые зажигалки.

На борт самолета разрешают брать и еду. Без ограничений можно провозить:

печенье;

орехи;

сухофрукты;

яблоки;

бананы;

хлеб;

конфеты;

твердый сыр;

колбасу;

бутерброды;

соль;

батончики.

А вот воду, сок, йогурт, варенье, масло и мягкие сыры можно везти только в емкостях до 100 мл. Но можно взять с собой пустую бутылку и наполнить ее водой из фонтанчика после досмотра.

Из алкоголя вам чаще всего могут позволить перевозить напитки из дьюти-фри больше 100 мл, если они лежат в запечатанном пакете с чеком. Остальной алкоголь разрешают провозить на борту только отдельные компании, однако алкоголь крепостью больше 70% перевозить в ручной клади нельзя.

К слову, Факты ICTV собрали список вещей, которые необходимо брать с собой в путешествие.

Фото: Dreamstime, Wizz Air, МАУ