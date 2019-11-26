Компания Valve выпустила крупное обновление 7.23 для Dota 2, которое называется Чужие земли.

Dota 2 получила обновление 7.23 Чужие земли, которое существенно изменило игровой процесс.

Благодаря апгрейду в игре появилось два героя — Void Spidit и Snapfire.

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Главные изменения обновления 7.23 для Dota 2:

У каждого игрока появился свой курьер;

Курьер получает уровни вместе с героем;

Observer Ward теперь бесплатные;

Золото за уничтожение Observer Ward дается игроку, который раскрыл его невидимость;

Новый ландшафт карты;

Максимальный уровень увеличен до 30;

Убрали боковые лавки, а на их месте появились аванпосты. За их захват можно получить опыт и обзор карты. Также на него можно телепортироваться;

Из убитых нейтральных крипов выпадают уникальные предметы. Всего их 62 и среди них есть Poor Man’s Shield, Iron Talon, Ring of Aquila.

Ранее Факты ICTV писали, что 14 августа Стокгольм примет чемпионат мира The International 2020 по Dota. Это будет второй The International в истории, который пройдет в Европе.

Источник: Dota2