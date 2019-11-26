В Индии мужчине удалили почку весом в 7,4 кг, потому что она мешала ему дышать.
В Индии пациенту с аутосомно-доминантной поликистозной болезнью удалили аномально большую почку.
Заболевание является наследственным. При нем кисты в почках разрастаются до больших размеров, увеличивая орган.
Обычно почка весит около 120−150 граммов.
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Доктор Сачин Катуриа, участвовавший в операции, рассказал, что удаление почки в таких случаях ― крайняя мера.
Хирурги принимают такое решение, если зафиксировано кровотечение из-за этого органа.
Ранее Факты ICTV писали, що в индийском штате Уттар-Прадеш мужчина умер, пытаясь съесть 50 вареных яиц. Он поспорил с другом, что сможет повторить сцену из фильма Хладнокровный Люк.