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Факты / Lifestyle

В Индии пациенту удалили почку весом более 7 кг

В Индии мужчине удалили почку весом в 7,4 кг, потому что она мешала ему дышать.

В Индии пациенту удалили почку весом более 7 кг

В Индии пациенту с аутосомно-доминантной поликистозной болезнью удалили аномально большую почку.

Заболевание является наследственным. При нем кисты в почках разрастаются до больших размеров, увеличивая орган.

Обычно почка весит около 120−150 граммов.

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Доктор Сачин Катуриа, участвовавший в операции, рассказал, что удаление почки в таких случаях ― крайняя мера.

Хирурги принимают такое решение, если зафиксировано кровотечение из-за этого органа.

Ранее Факты ICTV писали, що в индийском штате Уттар-Прадеш мужчина умер, пытаясь съесть 50 вареных яиц. Он поспорил с другом, что сможет повторить сцену из фильма Хладнокровный Люк.

Источник: The Guardian

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