PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

В Европе закончились IP-адреса IPv4: возникнут ли проблемы с интернетом

У пользователей не должно возникнуть проблем с интернетом из-за того, что в Европе и на Ближнем Востоке закончились IP-адреса IPv4.

Доступ в інтернет

На сегодняшний день в Европе активно используют IP-адреса формата IPv6.

Потому то, что IP-адреса самого распространенного протокола IPv4 закончились в Европе и на Ближнем Востоке, не должно сказаться на доступе пользователей к интернету.

Благодаря тому, что в IPv6 увеличена длинна IP-адреса, его должно хватить всем пользователям сети.

Читайте: Старым iPhone заблокируют интернет: каких моделей коснется и что делать

Даже если адреса IPv6 выделять всем жителям Земли, то их хватит приблизительно на 480 лет.

В сети нового формата также повышена безопасность работы.

К слову, до осени 2022 года все международные трассы Украины планируют покрыть интернетом 4G.

Источник: Код Дурова

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

інтернет-провайдери
Свобода в сети: Freedom House назвал Украину частично свободной
інтернет росія
Россиян приучают жить без интернета – вступил в силу закон о суверенном рунете
Правительство подписало меморандум о покрытии всей Украины интернетом
Правительство подписало меморандум о покрытии всей Украины интернетом
комуналка онлайн
Как оплатить коммунальные платежи через интернет
Без интернета и мобильной связи: как живет село в ущелье гор на Закарпатье
Без интернета и мобильной связи: как живет село в ущелье гор на Закарпатье
інтернет-провайдери
Депутаты предлагают регулировать тарифы интернет-провайдеров
Дорога
Международные украинские дороги покроют интернетом 4G до 2022 – Животовский
Онлайн-обучение и интернет на международных автодорогах – программа Кабмина
Онлайн-обучение и интернет на международных автодорогах – программа Кабмина
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка