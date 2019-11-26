У пользователей не должно возникнуть проблем с интернетом из-за того, что в Европе и на Ближнем Востоке закончились IP-адреса IPv4.
На сегодняшний день в Европе активно используют IP-адреса формата IPv6.
Потому то, что IP-адреса самого распространенного протокола IPv4 закончились в Европе и на Ближнем Востоке, не должно сказаться на доступе пользователей к интернету.
Благодаря тому, что в IPv6 увеличена длинна IP-адреса, его должно хватить всем пользователям сети.
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Даже если адреса IPv6 выделять всем жителям Земли, то их хватит приблизительно на 480 лет.
В сети нового формата также повышена безопасность работы.
К слову, до осени 2022 года все международные трассы Украины планируют покрыть интернетом 4G.
Источник: Код Дурова