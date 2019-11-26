26 ноября отмечается Всемирный день информации. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.
Именины 26 ноября отмечают Антон, Герман, Иван, Никифор, Кондрат, Леон, Леонард, Сильвестр.
26 ноября празднуют Международный день сапожника.
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Также в этот день отмечают Всемирный день информации, который проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации.
По церковному календарю сегодня чтят память Иоанна Златоуста – архиепископа Константинопольского.
Приметы 26 ноября:
- Днем порывистый ветер, который к вечеру затихает – ожидается потепление.
- Если звезды ярко сверкают на небе, то ждите снегопада и похолодание.
- Деревья инеем покрылись – к хорошему урожаю.
- Любые осадки в этот день обещают наступление урожайного года.
- Падает пушистый снег – к небольшому морозу.
- Вороны каркают – к оттепели.
Что нельзя делать 26 ноября:
- На Златоуста нельзя ругаться, иначе Бог молитв не услышит.
- В этот день принято лечить детей с нарушением речи. Считалось, что время особенно удачное.
- Существует мнение, что на Златоуста растения, деревья и кустарники перестают расти, природа замирает в ожидании зимы. Поэтому ни в коем случае нельзя варварски относиться к природе.
К слову, Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь в ноябре 2019.