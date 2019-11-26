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Какой праздник сегодня, 26 ноября 2019

26 ноября отмечается Всемирный день информации. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 26 ноября 2019

Именины 26 ноября отмечают Антон, Герман, Иван, Никифор, Кондрат, Леон, Леонард, Сильвестр.

26 ноября празднуют Международный день сапожника.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Также в этот день отмечают Всемирный день информации, который проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации.

По церковному календарю сегодня чтят память Иоанна Златоуста – архиепископа Константинопольского.

Приметы 26 ноября:

  • Днем порывистый ветер, который к вечеру затихает – ожидается потепление.
  • Если звезды ярко сверкают на небе, то ждите снегопада и похолодание.
  • Деревья инеем покрылись – к хорошему урожаю.
  • Любые осадки в этот день обещают наступление урожайного года.
  • Падает пушистый снег – к небольшому морозу.
  • Вороны каркают – к оттепели.

Что нельзя делать 26 ноября:

  • На Златоуста нельзя ругаться, иначе Бог молитв не услышит.
  • В этот день принято лечить детей с нарушением речи. Считалось, что время особенно удачное.
  • Существует мнение, что на Златоуста растения, деревья и кустарники перестают расти, природа замирает в ожидании зимы. Поэтому ни в коем случае нельзя варварски относиться к природе.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь в ноябре 2019.

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