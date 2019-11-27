Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака, читайте на Фактах ICTV.
Сегодня можно начинать планирование и приступать к новым проектам.
Стоит внимательно разбирать проблемы и вопросы, связанные с будущим и с нереализованными в прошлом месяце проектами.
27 ноября благоприятно для заключения договоров. Удачно сегодня будет удаваться общение.
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День сулит успех и удачу, но важно приложить к этому максимум усилий.
Также день подходит для бюрократических и юридическим вопросов. Если их начать сегодня, то закончить утомительные дела получится быстро.
К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря. Подробный гороскоп составила астролог Марина Скади.
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