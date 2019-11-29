Бойня колбасой и ликвидация конкурентов – какие нелепые истории происходят в Черную пятницу, читайте на сайте Факты ICTV.

Первая Черная пятница в США была еще в 1966 году. В Америке этот день приравнивается к государственному празднику, они даже специально берут отгулы, больничные и отпускные на ноябрь.

Но радость от тотальных скидок и ежегодных распродаж омрачают жуткие события, связанные с Черной пятницей. За годы распродаж произошло немало как трагических, так и нелепых смешных случаев.

К примеру, на этом видео мы видим, как люди врываются в супермаркет, чтобы поскорее купить кучу ненужных вещей.

Бойня колбасой

В Германии, в маленьком городке Ахен, большие скидки в день Черной пятницы стали причиной драки в супермаркете. Женщина, которая приехала за покупками с братом и пожилой мамой, успела схватить последнюю свободную тележку.

Но неожиданно тележку из ее рук вырвал пожилой покупатель, грубо оттолкнув женщину. Брат поспешил заступиться за сестру. Он отобрал тележку и пнул пенсионера. Разъяренный покупатель начал кидать в семью предметами, которые попадались ему под руки, загнав пожилую женщину с ее детьми в колбасный отдел.

Здесь началась взаимная драка с применением оригинального оружия: мужчины сражались колбасой, а женщины кидали в пенсионера сардельки. Все участники драки с многочисленными несерьезными травмами оказались сперва в госпитале, а затем – в полиции.

Очередь в палатках

В 1996 году местная жительница города Акрон штата Огайо (США) мечтала купить огромный телевизор. В ожидании Черной пятницы она еще за две недели до распродажи поставила палатку у входа в магазин электроники, впоследствии ее госпитализировали от переохлаждения в ночь на пятницу.

Ликвидация конкурентов

В 2014 году очередной неприятный инцидент произошел в сети магазинов Walmart. Одна из покупательниц намеренно вооружилась перцовым баллончиком.

Распыляя его на конкурентов, она пробиралась ко входу в магазин. Примечательно, что вместе с ней было двое маленьких детей. Они вели себя агрессивно, помогали матери расталкивать и бить других людей.

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Женщина умышленно целилась людям в лицо, пытаясь причинить им вред. Ни мать, ни дети не пострадали, но более 20 людей в этот день были госпитализированы.

Ограбление

В Бостоне группа подростков решила завладеть огромным количеством товаров, не покупая их. Они отслеживали действия своих соседей в коттеджном городке. После ночной распродажи многие семьи приезжали под утро и спешили отдохнуть.

Усталые люди не разбирали свои покупки, поэтому все товары оставались в машинах. Пока соседи крепко спали, подростки чистили гаражи. Интересно, что полиции не удалось раскрыть дело, но школьники все-таки понесли наказание.

Оказалось, что пятеро подростков не смогли справедливо разделить между собой все награбленное. И один обиженный парень написал анонимное письмо в местную полицию.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как не стать жертвой маркетинговых ходов.