В Черную пятницу в разных странах покупатели с утра стоят в очередях, чтобы зайти в магазины.

Именно в день наибольших скидок все решили максимально скупить нужные, а порой и не очень товары.

В некоторых магазинах даже развернулась настоящая борьба за вещи, по принципу, кто первый схватит, тому и достанется.

Очереди с ночи и драки за товар: как проходит Черная пятница 2019 / 5 фотографий

А в городе Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике покупатели начали занимать очереди возле торгового центра еще с вечера.

#BlackFriday queue starting to form at entrance nearest to Game at Cresta mall in Johannesburg. Some shoppers have brought camp chairs #sabcnews pic.twitter.com/7uDc09G0bn

— BongiMogale (@Bongi43) 28 ноября 2019 г.