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Очереди с ночи и драки за товар: как проходит Черная пятница 2019

Черная пятница 2019 во многих странах началась с длинных очередей и борьбы за вещи.

Очереди с ночи и драки за товар: как проходит Черная пятница 2019

В Черную пятницу в разных странах покупатели с утра стоят в очередях, чтобы зайти в магазины.

Именно в день наибольших скидок все решили максимально скупить нужные, а порой и не очень товары.

В некоторых магазинах даже развернулась настоящая борьба за вещи, по принципу, кто первый схватит, тому и достанется.

Читайте: Черная пятница: реальны ли скидки в украинских магазинах одежды, техники и других товаров

Очереди с ночи и драки за товар: как проходит Черная пятница 2019 / 5 фотографий

А в городе Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике покупатели начали занимать очереди возле торгового центра еще с вечера.

Если вы еще не успели ничего купить в Черную пятницу, то лучше сначала почитайте, где искать скидки и как не быть обманутыми.

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