Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря 2019 года для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

2 декабря Юпитер, планета большого счастья в астрологии, после года прохождения по своему родному знаку Стрельца, переходит в знак Козерога. Раз в год Юпитер совершает переход в следующий знак, принося в нашу жизнь те или иные перемены в лучшую сторону.

В Козероге Юпитеру не комфортно, условно слабый статус: Козерог – знак дисциплины и упорного труда, а Юпитер – планета экспансии, оптимизма, перспектив. Поэтому развитие событий будет происходить медленно, а результат и позитив увидеть можно не сразу.

Гороскоп для Овнов

Препятствия и недоразумения с партнерами затрудняют выполнение ваших обещаний, а это негативно влияет на вашу популярность и отношение начальства. Возможны производственные склоки, особенно с партнерами и сотрудниками противоположного пола. Выполнение планов лучше отложить и ничего никому не обещать. Отложите заключение сделок, подписание контрактов, деловые поездки.

Гороскоп для Тельцов

Период дружеского общения, любви, счастливой семейной жизни. Вы склонны заниматься общественной деятельностью, воодушевлены и способны вдохновлять сотрудников и начальство. За счет личной привлекательности вы решаете многие вопросы с выгодой и пользой для себя. Можете рассчитывать на материальную помощь, идейную поддержку влиятельных лиц, особенно среди представителей противоположного пола.

Гороскоп для Близнецов

Общественная деятельность не приносит желаемых результатов, сложно получить поддержку и понимание со стороны влиятельных лиц. Не стоит принимать важных решений, если вы не уверены в себе. Вас тянет к сильным, энергичным людям, но поддерживать отношения с ними вы сможете только на взаимовыгодных условиях. Если вы связаны деловыми отношениями с любимым человеком, то у вас получится многое совершить.

Гороскоп для Раков

Вы не ощущаете уверенности в себе, но именно сейчас становитесь очень привлекательны для противоположного пола. Связи, возникающие в этот период, как правило, неглубоки и быстротечны, вероятны разочарования и огорчения из-за романтических отношений. Ваши текущие взаимоотношения могут серьезно пострадать, если вы поставите во главу свои интересы и мнение. Ваши дети потребуют дополнительного внимания.

Гороскоп для Львов

Вы полны жизненных сил и трудоспособности, появятся возможности для реализации собственных идей и совместных проектов. Повысится уверенность в себе, своим физическим и духовным состоянием вы положительно влияете на окружающих. Общественная деятельность приносит удовольствие, как и выполнение служебных обязанностей. Помощь и поддержка приходят сами собой, что приносит результаты.

Гороскоп для Дев

Вы становитесь более активными, энергичными, инициативными и самоуверенными. Стремление к творческой реализации поможет вам решить многие проблемы и задачи. Благоприятный период для бизнеса, начала новых проектов. Спорт, физический труд, любая деятельность, требующая применения силы, решительности, предприимчивости доставит вам удовольствие. Вы сможете преодолеть некоторые существующие препятствия и помехи.

Гороскоп для Весов

Могут возникнуть принципиальные разногласия с окружающими, особенно с девушками. Поэтому вам следует доходчиво и тактично разъяснить свою позицию, давая при этом понять другим, что они вправе иметь собственное мнение. Присутствует напряженность во взаимоотношениях, но она вряд ли спровоцирует серьезные ссоры. В атмосфере взаимного уважения ситуация быстро разрешится без ущерба для вашей личности.

Гороскоп для Скорпионов

Светское общение доставит вам удовольствие. Люди вашего круга высоко оценят ваш талант и личные качества, хотя вы должны будете сами создать для этого определенные условия. Вероятно, у вас появится шанс занять место лидера, когда речь зайдет о сотрудничестве и поддержке партнера. Счастливый случай поможет вам улучшить свое положение в обществе или добиться другого личного успеха.

Гороскоп для Стрельцов

Возрастает творческий подъем, оптимизм и жизнедеятельность, что поможет при решении сложных вопросов. Период благоприятен для начала новых дел, осуществления творческих проектов, открытия предприятий, а также для достижения более высокого общественного положения. Дружелюбие и энергичность также помогут вам найти поддержку других людей. Негативной стороной этого периода является повышенная амбициозность.

Гороскоп для Козерогов

Ощущаете внутреннюю свободу, испытываете радость уверенности в себе, поэтому стремитесь к взаимодействию с окружающим миром. Сейчас вы легко находите в жизни самые лучшие стороны, оптимистично смотрите на многие вещи. Появляется желание и возможность заняться личной жизнью, укрепляется дружба с лицами противоположного пола. Возрастает ваша привлекательность, можете воспользоваться этим при установлении контактов с противоположным полом.

Гороскоп для Водолеев

В семейных отношениях стоит остерегаться повышенной конфликтности. Из-за ошибочных решений можете потерять доверие окружающих. Лучше ограничить светские визиты и общение с детьми, которые могут пострадать от вашей жесткости. В этот период происходят разрывы взаимоотношений по вашей вине или инициативе. Отсутствие способности приспосабливаться приводит к недовольству вами со стороны начальства.

Гороскоп для Рыб

Вы спокойны, а также имеете возможность осознать свои желания и таланты, найти внешние и внутренние ресурсы для демонстрации своих способностей и целей. Это время удачно для всех дел, которые связаны с уединением, вдохновением и отдыхом. Не желательно заниматься важными делами, так как в такие дни ослабевает ощущение реальности, но период благоприятен для прояснения различных фактов.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на декабрь 2019 для представителей всех знаков зодиака.