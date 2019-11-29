Какие праздники ждут украинцев в декабре 2019 года, читайте в материале Фактов ICTV.
В декабре украинцы будут иметь дополнительный государственный выходной – 25 числа. В этот день празднуют католическое Рождество.
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Кроме того, чтобы жители Украины могли насладиться сполна празднованием Нового года, правительство издало распоряжение, в котором рекомендует руководителям предприятий перенести рабочие дни:
- с понедельника, 30 декабря, – на субботу, 21 декабря;
- со вторника, 31 декабря, – на субботу, 28 декабря.
Общее количество рабочих дней в декабре составляет 21, а выходных – 10.
Праздники в декабре:
- 1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, а также День работников прокуратуры.
- 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства.
- 3 декабря – Международный день инвалидов, а также Международный день дизайнеров и аниматоров.
- 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы, а также День объятий и День информатики.
- 5 декабря – День работников статистики.
- 6 декабря – День Вооруженных сил Украины.
- 7 декабря – Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине.
- 8 декабря – День благотворительности.
- 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией.
- 10 декабря – Международный день прав человека и Всемирный день футбола.
- 11 декабря – Международный день гор.
- 12 декабря – День сухопутных войск Украины.
- 14 декабря – День ликвидатора последствий на ЧАЭС.
- 15 декабря – День работников суда, а еще Международный день чая.
- 17 декабря – День работников государственной исполнительной службы.
- 18 декабря – Международный день мигрантов и День работников органов ЗАГСа.
- 19 декабря – День Святого Николая, Международный день помощи бедным, а также День адвокатуры Украины.
- 20 декабря – Международный день солидарности людей.
- 21 декабря – День рождения кроссворда.
- 22 декабря – День энергетика и День дипломатической службы Украины.
- 24 декабря – День работников архивных учреждений Украины.
- 25 декабря – Католическое Рождество.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на 2019 год.