В Украине набирает обороты альтернативная судам процедура – решение конфликтов с помощью так называемых медиаций.

Медиация – это способ разрешения конфликта с помощью посредника. Его задача – проанализировать ситуацию, восстановить коммуникацию между теми, кто конфликтует, и помочь им принять правильное решение.

Такой метод уже действует в странах восточной и западной Европы: Белорусси, Турции, Китае, США, Израиле.

Как проходит медиация?

Основной принцип медиации – добровольность. Каждая из сторон добровольно выбирает решение об участии в переговорах и осознает, что компромисса можно достичь только путем сотрудничества.

– Мы работаем с юридическими документами и сторонами, чтобы установить те факты, которые относятся к делу. После того, как стороны озвучивают свои позиции и ссылаются на определенные обстоятельства, мы начинаем работать с интересами. То есть это уникальное свойство медиация, когда она дает возможность не спорить сторонам на уровне позиций, а исследовать интересы. И после этого мы выходим на общие решения, – рассказывает медиатор Ольга Хмарук.

Медиации применяются во многих сферах, в частности в семейных спорах, например, при разделе имущества. А также – в консалтинге и предоставлении услуг, в частности в ресторанном бизнесе.

Какая сила у решений?

Стороны конфликта сами нарабатывают и принимают решения. Юристы же его оформляют документально. Если медиация проходит параллельно с судебным процессом, субъекты могут зафиксировать договоренность в мировом соглашении, которое затем будет утверждено судом, отмечают эксперты.

– Решение, которое принимают стороны, может оформляться как меморандум или договор. То есть стороны обязуются его выполнять. Их можно утвердить в виде мирового соглашения. Недавно в августе Украина подписала в Сингапуре конвенцию по выполнению решений, принятых в медиации. Эта конвенция ожидает ратификации Верховной Рады. И как только она будет ратифицирована, решения, принятые в медиации, в международных спорах можно выполнить принудительно. То есть, так же, как и любое судебное или арбитражное решение, – объясняет медиатор Елена Билозир.

Конфиденциальность – это то, что отличает медиации от других способов разрешения споров.

Читайте: Корпоративные конфликты: как найти решение без потери репутации

Садясь за стол переговоров, стороны соглашаются не раскрывать то, что услышат. Это правило распространяется и на медиатора. Если он работает с каждым отдельно, то не имеет права передавать информацию без согласия.

Итак, медиация – это один из способов, чтобы вас услышали и поняли. Не обязательно все доводить до суда, ведь каждому прежде всего нужно, чтобы проблема была решена.

Больше информации можно узнать, просмотрев видео.

Мы также писали о том, как избежать ловушек ошибочного восприятия во время переговоров.