Черная пятница 2019 в Розетке началась. Какие скидки, на что и сколько продлятся – читайте в материале Фактов ICTV.

В Украине 29 ноября стартовала Черная пятница. Факты ICTV сообщают, какие скидки обещают в интернет-магазине Розетка и как долго продлится распродажа.

Черная пятница в Розетке: дата

Скидки в честь Черной пятницы в Розетке объявлены с 29 ноября по 1 декабря.

Какие скидки в Розетке

В Розетке объявлена тотальная распродажа товаров – скидки достигают 70% на некоторые товары. В основном акции стартуют от 20%.

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На что скидки в Розетке



Интернет-магазин объявил скидки на смартфоны, ТВ и электронику, бытовую технику, товары для дома, одежду и обувь, а также на продукцию спорта и туризма. Распродаются товары и из сферы красоты и здоровья.

Так, ноутбук Asus ROG Strix на Розетке сейчас можно купить за 22 тыс. грн вместо 27 тыс. грн, смартфон Samsung Galaxy M30s – за 6 тыс. грн вместо 7 300 грн.

Робот пылесос можно приобрести с 40% скидкой – за 8 тыс. грн вместо 12 тыс. грн и мультиварку Tefal – за 2 500 грн вместо 4 200 грн.

Очень хорошие скидки на сантехнику – до 50%. Так, смеситель кухонный можно купить за 1 600 грн вместо 2200 грн.

В преддверие Нового года можно купить искусственную елку с 50% скидкой – 669 грн вместо 1029 грн.

Кроме того, хорошие предложения на покупку обуви и одежды. Так, ботинки можно купить с 70% скидкой – 1700 грн вместо 4000 грн.

По акции даже продаются конфеты, каши и бумажные полотенца. Там скидки доходят до 50%.

К слову, Факты ICTV писали, как покупать в Черную пятницу разумно и с удовольствием, а также как не быть обманутым и где лучше искать скидки.