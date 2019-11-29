Идеи традиционных подарков на католическое Рождество собрали Факты ICTV.

Католическое Рождество каждый год традиционно празднуют 25 декабря. В этом году оно приходится на среду.

Поэтому самое время подумать, что подарить в этот светлый праздник своим родным.

Сантоны

Так называют фигурки Иосифа, Марии, яслей и новорожденного Иисуса Христа.

По традиции, их изготавливали из глины своими руками, а потом раскрашивали и дарили друг другу. Иногда умельцы изображали целые сцены, на которых присутствовали пастухи, пришедшие поклониться Христу, животные и ангел.

Сегодня такой подарок можно приобрести в магазине и не обременять себя проблемами с глиной.

Свечи

Традиционным и символическим подарком на Рождество является свечи, которые символизируют Вечный Свет. Приобрести такой подарок сегодня очень просто.

Ведь сейчас свечи делают на любой вкус: маленькие, большие, ручной работы, со специальной новогодней форме, ароматизированные.

Обычно их ставят в центр венка, напоминая о венке, который был на голове Иисуса Христа. Зажигать их нужно каждый праздничный вечер.

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Рождественские открытки

Сегодня приобрести хорошую рождественскую открытку можно чуть ли не в каждом магазине или супермаркете.

Но, чтобы сделать поздравление оригинальным, можно вложить в открытку оригинальную фотографию с семьей, друзьями и близкими.

Дополнить все это может оригинальное текстовое поздравление.

Вкусности

Без лакомства не обходится ни один рождественский стол. Для подарка подойдет печенье в виде рождественской елки, снеговика, звезды или других атрибутов праздника.

Можно подарить шоколад в виде рождественских символов, или даже испечь пирог в форме звезды или елки.

Его можно будет украсить тематическим печеньем или шоколадом.

Теплая одежда

Традиционным подарком на Рождество является теплая одежда, которая пригодится в это время года. Сейчас можно найти отличные свитера с атрибутикой праздника.

Особенно для подарка подойдет одежда, на которой будут вышиты рождественские елки, колокольчики, персонажи фильмов, комиксов, или же другая атрибутика праздника.

Также из теплых вещей прекрасно подойдут перчатки, шапка или шарф.

А чтобы дополнить ваши подарки вкусным праздничным ужином, Факты ICTV собрали рецепты традиционных блюд на католическое Рождество.