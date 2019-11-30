30 ноября мир отмечает Международный день секса. Факты ICTV собрали интересные факты о сексе.
Международный день секса отмечают 30 ноября во всем мире с 2007 года. Праздник не считается официальным, хотя был введен с подачи ЮНЕСКО.
Считается, что идея Международного дня секса зародилась в общении пользователей интернет-форумов. Там же было выбран Амстердам как основное место проведения праздника.
Активисты в этот день раздают всем желающим листовки с информацией о безопасном сексе. Часто в небо запускают разноцветные презервативы.
Также свои демонстрации в этот день проводят сексуальные меньшинства.
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7 интересных фактов про секс в Международный день секса
- Секс помогает укрепить иммунную систему. Люди, которые хотя бы раз в неделю занимаются сексом, имеют более высокий уровень иммуноглобина в организме.
- Секс омолаживает. Мужчины и женщины, которые сообщали, что занимались сексом в среднем четыре раза в неделю, выглядели примерно на 10 лет моложе своего реального возраста.
- Секс помогает уменьшить стресс. Многочисленные исследования показывают, что после секса снижается уровень тревоги и нормализуется сон.
- Самые простые позиции в сексе обеспечивают самые интенсивные оргазмы.
- Секс – это хорошее упражнение, которое помогает циркуляции крови, понижает уровень холестерина и выделяет полезные эндорфины.
- Секс помогает в потере веса. Час секса поможет сжечь 300 калорий.
- Женские оргазмы могут длиться до чотирех раз дольше, чем мужские.
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