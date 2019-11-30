30 ноября мир отмечает Международный день секса. Факты ICTV собрали интересные факты о сексе.

Международный день секса отмечают 30 ноября во всем мире с 2007 года. Праздник не считается официальным, хотя был введен с подачи ЮНЕСКО.

Считается, что идея Международного дня секса зародилась в общении пользователей интернет-форумов. Там же было выбран Амстердам как основное место проведения праздника.

Активисты в этот день раздают всем желающим листовки с информацией о безопасном сексе. Часто в небо запускают разноцветные презервативы.

Также свои демонстрации в этот день проводят сексуальные меньшинства.

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7 интересных фактов про секс в Международный день секса

Секс помогает укрепить иммунную систему. Люди, которые хотя бы раз в неделю занимаются сексом, имеют более высокий уровень иммуноглобина в организме.

Секс омолаживает. Мужчины и женщины, которые сообщали, что занимались сексом в среднем четыре раза в неделю, выглядели примерно на 10 лет моложе своего реального возраста.

Секс помогает уменьшить стресс. Многочисленные исследования показывают, что после секса снижается уровень тревоги и нормализуется сон.

Самые простые позиции в сексе обеспечивают самые интенсивные оргазмы.

Секс – это хорошее упражнение, которое помогает циркуляции крови, понижает уровень холестерина и выделяет полезные эндорфины.

Секс помогает в потере веса. Час секса поможет сжечь 300 калорий.

Женские оргазмы могут длиться до чотирех раз дольше, чем мужские.

Ранее Факты ICTV писали, стоит ли заниматься сексом на первом свидании.