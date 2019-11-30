PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Международный день секса – поздравления в открытках

По поводу Международного дня секса Факты ICTV создали оригинальные, шутливые открытки.

Международный день секса

Международный день секса отмечается 30 ноября. Впервые его внесли в календарь праздников и памятных дат в 2007 году с подачи ЮНЕСКО.

По некоторым данным, идея празднования такого дня зародилась в форумах, которые также предложили выбрать местом проведения Амстердам. Там 30 ноября обычно проходят шествия и парады, на которых призывают к безопасному сексу, а также раздают листовки и презервативы.

Читайте: Как сделать секс регулярным – 11 секретов

Краснеть не нужно, ведь это занятие нравится всем. Лучше поздравьте своих половинок с праздником. Для этого Факты ICTV создали шутливые открытки с Международным днем секса.

  • Международный день секса
  • Международный день секса
  • Международный день секса
  • Международный день секса
  • Международный день секса
  • Международный день секса
  • Международный день секса
  • Международный день секса
Международный день секса – поздравления в открытках / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, стоит ли заниматься сексом на первом свидании.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка