По поводу Международного дня секса Факты ICTV создали оригинальные, шутливые открытки.
Международный день секса отмечается 30 ноября. Впервые его внесли в календарь праздников и памятных дат в 2007 году с подачи ЮНЕСКО.
По некоторым данным, идея празднования такого дня зародилась в форумах, которые также предложили выбрать местом проведения Амстердам. Там 30 ноября обычно проходят шествия и парады, на которых призывают к безопасному сексу, а также раздают листовки и презервативы.
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Краснеть не нужно, ведь это занятие нравится всем. Лучше поздравьте своих половинок с праздником. Для этого Факты ICTV создали шутливые открытки с Международным днем секса.
Международный день секса – поздравления в открытках / 4 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, стоит ли заниматься сексом на первом свидании.
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