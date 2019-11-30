По поводу Международного дня секса Факты ICTV создали оригинальные, шутливые открытки.

Международный день секса отмечается 30 ноября. Впервые его внесли в календарь праздников и памятных дат в 2007 году с подачи ЮНЕСКО.

По некоторым данным, идея празднования такого дня зародилась в форумах, которые также предложили выбрать местом проведения Амстердам. Там 30 ноября обычно проходят шествия и парады, на которых призывают к безопасному сексу, а также раздают листовки и презервативы.

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Краснеть не нужно, ведь это занятие нравится всем. Лучше поздравьте своих половинок с праздником. Для этого Факты ICTV создали шутливые открытки с Международным днем секса.















Международный день секса – поздравления в открытках / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, стоит ли заниматься сексом на первом свидании.