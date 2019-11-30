Folk Ukraine приглашает встретить Новый 2020 в сердце столицы на Софийской площади. Программу новогодних мероприятий читайте на сайте Факты ICTV.
Программа празднования Нового года ⠀
- 14 декабря – открытие рождественской ярмарки.
- 19 декабря – торжественное зажжение елки.
- 25 декабря – католическое Рождество.
- 31 декабря – встреча Нового года.
- 7 января – праздничное шествие звездарей и рождественский концерт.
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А в остальные дни вас ждут праздничные концерты на большой сцене. В этом году главной темой праздника станет волшебный мир приключений Щелкунчика и его королевств:
- Королевство подарков – ярмарка сувениров и лучших подарков к празднику.
- Королевство вкуса – только самые вкусные блюда и напитки.
- Королевство развлечений – сказочный город для детей. Бесконечные веселье, аттракционы, аниматоры, инсталляции и подарки.
- Королевство лайков – многочисленные фотозоны на Софийской площади и Владимирском проезде.
Между королевствами будет курсировать сказочный рождественский экспресс.
Именно игрушки-щелкунчики вместе с известными украинскими героями-богатырями будут оберегать нашу бархатную красавицу. А она, кстати, составит более 28 метров.
Елку украсят 800 тематических игрушек и зажгут более чем четыре километра разноцветных гирлянд.
Ранее Факты ICTV писали, какой будет главная елка в Киеве и чем будут удивлять организаторы.