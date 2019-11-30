Приближается День Святого Николая 2019 – а это значит, что пришло время подготовить подарок ребенку. Идеи того, что положить под подушку малышу на 19 декабря – в материале Фактов ICTV.

Подарки детям на День Святого Николая – не просто знак любви родителей, а настоящее чудо для малышей, которые еще верят в существование Святого.

Поэтому, дорогие родители, не забывайте о своем долге в этот прекрасный день, исполнение которого подарит теплую атмосферу в вашей семье.

А идеи того, что положить под подушку на День Святого Николая, Факты ICTV собрали для вас в своем материале.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Что подарить девочке на День Святого Николая 2018

Елочные украшения

И девочки, и мальчики, проходя в магазине вдоль рядов с елочными украшениями, втайне мечтают заполучить все и сразу. Почему бы не сделать вашей семейной традицией каждый год покупать хотя бы одно, но дорогое украшение (от 100 грн), или целый набор (от 200 грн). Поверьте, ваш ребенок, когда вырастет, будет гордиться своей коллекцией.

Фото: pixabay.com

Коньки

Даже если ваша девочка никогда не станет чемпионкой мира по фигурному катанию, коньки разнообразят досуг дочурки на ближайшем катке. Стоимость – от 1000 грн.

Фото: pixabay.com

Книга

После развлечений на катке так приятно расслабиться за чтением любимой книги, укутавшись в теплый плед. Купите малышке подарочное издание ее любимого автора или подберите что-то свежее. Это будет беспроигрышный вариант подарка для девочки на День Святого Николая. Стоимость – от 200 грн.

Фото: pixabay.com

Что подарить мальчику на День Святого Николая 2018

Гирлянда

Все дети любят украшать елку. Если девочке можно подарить украшение, то мальчику подойдет вариант с гирляндой – не обязательно для елки, можно просто украсить комнату ребенка для создания праздничной атмосферы. Стоимость – от 170 грн.

Фото: pixabay.com

Снежколеп

Мальчишки обожают лепить снежки и устраивать бои. Но есть одна проблема – перчатки быстро становятся мокрыми. Решить ее поможет чудо-прибор снежколеп – простое и полезное орудие для зимних забав. Цена демократичная и зависит от диаметра снежного шара – до 100 грн.

Фото: azbuka_detstva

Лыжи, санки или тарелка

Катание на санках или лыжах – еще одна зимняя забава, которая добавит в жизнь вашего ребенка больше физической активности. Кроме традиционных санок (от 500 грн) и лыж (от 300 грн – в зависимости от возраста), для катания на снегу детям можно подарить самокат-снегокат (от 1500 грн) или санки-тарелку (от 200 грн).

Фото: pixabay.com

К слову, жителям столицы в День Святого Николая можно сходить всей семьей посмотреть на открытие новогодней елки.