Стоит ли заниматься сексом на первом свидании, все за и против – далее в материале Фактов ICTV.

На каком свидании стоит заниматься сексом – тема, как ни странно, все еще важная и актуальная для многих женщин. Как высчитать время икс, чтобы не прослыть легкодоступной и не потерять интерес мужчины – рассказала наш эксперт сексолог Оксана Ефремова.

– Именно тревога о том, что же подумают люди и мужчина заставляет женщину не слушать себя и свое желание, а искать ответы у подружек, в интернете или на ТВ. Ведь и вправду, мы часто можем получить осуждение за то, что слишком легко и рано согласились на секс. А еще боимся потерять интерес партнера после секса. Мелькает в голове и другой риск – если долго тянуть с сексом, можно и вовсе отпугнуть партнера, – рассказывает сексолог.

При этом нет никаких единых правил и норм в этом вопросе. Иногда после секса на первом свидании складываются счастливые и длительные отношения, иногда секс после 101 свидания приводит к браку и крепкой семье.

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– Если ты хочешь секса именно с этим конкретным человеком, если вы сдали хотя бы минимальные экспресс-тесты на ВИЧ, сифилис, гепатиты и пользуетесь презервативом, если ты чувствуешь себя в безопасности как физически, так и психологически, и вы оба этого хотите – почему бы и нет? Секс как на первом, так и на тысячном свидании должен быть безопасным, по обоюдному согласию и с удовольствием! – уверена сексолог.

К слову, ранее мы публиковали 5 причин согласиться на анальный секс и когда стоит отказаться.