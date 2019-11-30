В мире информационных технологий никого уже не удивляют секс-роботы или другие, казалось бы, невероятные вещи. Но всегда ли прогресс к лучшему и стоит ли его пускать в интимную жизнь? Факты ICTV разобрались в тонкостях виртуального секса и выделили положительные и отрицательные моменты.

Виртуальный секс по своей сути является аналогом сексу по телефону, только здесь помимо возбуждающего голоса и вседозволенности в мыслях добавляется еще и картинка.

О всех тонкостях пикантной темы расспросили у психолога Людмилы Маниной.

Что такое виртуальный секс?

Виртуальный секс или как его еще называют вирт – это виртуальный контакт двух и более человек с целью получения сексуального удовлетворения. Для этого используется различное коммуникационное оборудование и программы: телефон, компьютер, Viber, Skype, соцсети и др.

– Процесс заключается в отправлении стимулирующих фото, текстовых и видеосообщений. Он не может быть заменой полноценному половому акту. А лишь одним из проявлений сексуальности человека, – рассказывает психолог.

Почему люди идут на это?

Человек идет на такие сексуальные отношения по разным причинам. С одной стороны – это может быть простое любопытство и желание разнообразить свою сексуальную жизнь, с другой – за этим может стоять страх эмоциональной близости, повышенная ранимость, сложности в межличностной коммуникации, замкнутость и другие причины.

– Тревожным звоночком становится, когда это основной способ получения сексуального удовольствия, исключающий и обесценивающий живые реальные отношения с другим человеком, отодвигающий их на второй план, – говорит Людмила Манина.

За и против

У виртуального секса масса позитивных сторон и столько же негативных моментов. Начнем с хорошего. Прежде всего вирт – этоисточник сексуального удовольствия, он добавляет пикантности в отношения с вашим реальным партнером.

Кроме того, все мы знаем, как тяжело поддерживать отношения на расстоянии. А виртуальный секс – это хороший способ провести время друг с другом и физически сблизиться. Так что, уезжая в командировку, не пренебрегайте таким прекрасным способом порадовать любимого человека.

Это может стать приятным сюрпризом, своеобразным поводом осчастливить друг друга.

Если говорить о более прагматичных вещах, то от виртуального секса невозможно забеременеть и заразиться венерическими заболеваниями. К тому же вы всегда контролируете ситуацию – продолжительность общения, его формат. Вы можете в любой момент завершить вирт, если вам что-то не понравится.

– Виртуальным сексом вы можете заниматься когда и с кем пожелаете, так как в интернете всегда масса желающих. Если вы не видите партнера, то вас также будет возбуждать неизвестность. Вы можете придумать его внешность, и она будет такой, какой вы создадите ее в своем воображении, – дополняет психолог.

По ее словам, это огромный мир фантазий, там вы можете позволить себе все, что только пожелаете, безопасно выйти за рамки, возможно, больше раскрыться, воплотить самые запретные желания.

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Но на ряду со всеми позитивными факторами, существуют и негативные стороны. Они в основном проявляются, когда виртуальный секс становится чем-то постоянным, некой зависимостью, привычкой.

– В конечном счете такое пристрастие может привести к усугублению существующих проблем. Вы все больше и больше будете чувствовать себя одиноким и неполноценным. В итоге вы все больше и больше будете тратить на это время и в вскоре это для вас станет полноценной заменой отношений, – говорит эксперт.

Но понятно, что виртуальный секс далек от настоящих занятий любовью: тут вы не можете прикасаться к партнеру, ощущать его запах, движения, поцелуи. Это довольно-таки сухой безэмоциональный контакт с самим с собой в мире виртуальной реальности.

– А это не может кончиться хорошо. Отсутствие коммуникации с реальными людьми вскоре приведет к проблемам со здоровьем: апатии, подавленности, опустошенности и в итоге к депрессии.

Таким образом, виртуальный секс не может быть заменой полноценным половым отношениям. Это всего лишь вишенка на торте, как, к примеру, ролевые игры или сексуальное белье. Дальше только неподдельная страсть, огонь в глазах и жгучие прикосновения любимого человека.

Ангелина Малиновская