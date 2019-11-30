30 ноября, отмечают День памяти преподобного Никона Радонежского и День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ. Какие еще есть праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Именины 30 ноября отмечают Геннадий, Григорий, Захар и Иван.

В православной церкви 30 ноября почитается память святителя Григория Чудотворца.

Ранее на Григория проводились массовые праздники, катались с горок. Была распространена традиция опрокидываться в снегу, чем активно занимались ребята. Говорили, что благодаря этому зима задержится, а это одновременно положительно повлияет на урожай.

Также сегодня празднуют День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Народные приметы на 29 ноября:

Хорошая погода 30 ноября предвещает несуровую зиму, и наоборот;

Ясно на Григория – примета, что солнечных дней зимой тоже будет мало;

Темный лед на реке предвещает хороший урожай;

Какая погода на 30 ноября, такой она будет и зимой;

Мороз 30 ноября предвещает холодную зиму;

Облачность до полудня, после чего небо проясняется – зима будет солнечной и мягкой;

Луна находится в светлом круге – погода изменится;

Если приснится сон, то он наверняка будет вещим;

Если 30 ноября то будет связано с числом 3, то это принесет удачу.

Что нельзя делать 30 ноября:

В этот день следует избегать общения с недружелюбными людьми;

Нельзя распространять сплетни;

Нельзя ругаться;

Запрещено примерять чужие обручальные кольца и одевать чужие вещи;

Желательно воздержаться от путешествий и дальней дороги.

Какие еще праздники ожидают украинцев, можно посмотреть в календаре на ноябрь.