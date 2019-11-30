30 ноября, отмечают День памяти преподобного Никона Радонежского и День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ. Какие еще есть праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.
Именины 30 ноября отмечают Геннадий, Григорий, Захар и Иван.
В православной церкви 30 ноября почитается память святителя Григория Чудотворца.
Ранее на Григория проводились массовые праздники, катались с горок. Была распространена традиция опрокидываться в снегу, чем активно занимались ребята. Говорили, что благодаря этому зима задержится, а это одновременно положительно повлияет на урожай.
Также сегодня празднуют День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ.
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Народные приметы на 29 ноября:
- Хорошая погода 30 ноября предвещает несуровую зиму, и наоборот;
- Ясно на Григория – примета, что солнечных дней зимой тоже будет мало;
- Темный лед на реке предвещает хороший урожай;
- Какая погода на 30 ноября, такой она будет и зимой;
- Мороз 30 ноября предвещает холодную зиму;
- Облачность до полудня, после чего небо проясняется – зима будет солнечной и мягкой;
- Луна находится в светлом круге – погода изменится;
- Если приснится сон, то он наверняка будет вещим;
- Если 30 ноября то будет связано с числом 3, то это принесет удачу.
Что нельзя делать 30 ноября:
- В этот день следует избегать общения с недружелюбными людьми;
- Нельзя распространять сплетни;
- Нельзя ругаться;
- Запрещено примерять чужие обручальные кольца и одевать чужие вещи;
- Желательно воздержаться от путешествий и дальней дороги.
Какие еще праздники ожидают украинцев, можно посмотреть в календаре на ноябрь.