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Какой праздник сегодня, 30 ноября 2019

30 ноября, отмечают День памяти преподобного Никона Радонежского и День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ. Какие еще есть праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 30 ноября 2019

Именины 30 ноября отмечают Геннадий, Григорий, Захар и Иван.

В православной церкви 30 ноября почитается память святителя Григория Чудотворца.

Ранее на Григория проводились массовые праздники, катались с горок. Была распространена традиция опрокидываться в снегу, чем активно занимались ребята. Говорили, что благодаря этому зима задержится, а это одновременно положительно повлияет на урожай.

Также сегодня празднуют День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Народные приметы на 29 ноября:

  • Хорошая погода 30 ноября предвещает несуровую зиму, и наоборот;
  • Ясно на Григория – примета, что солнечных дней зимой тоже будет мало;
  • Темный лед на реке предвещает хороший урожай;
  • Какая погода на 30 ноября, такой она будет и зимой;
  • Мороз 30 ноября предвещает холодную зиму;
  • Облачность до полудня, после чего небо проясняется – зима будет солнечной и мягкой;
  • Луна находится в светлом круге – погода изменится;
  • Если приснится сон, то он наверняка будет вещим;
  • Если 30 ноября то будет связано с числом 3, то это принесет удачу.

Что нельзя делать 30 ноября:

  • В этот день следует избегать общения с недружелюбными людьми;
  • Нельзя распространять сплетни;
  • Нельзя ругаться;
  • Запрещено примерять чужие обручальные кольца и одевать чужие вещи;
  • Желательно воздержаться от путешествий и дальней дороги.

Какие еще праздники ожидают украинцев, можно посмотреть в календаре на ноябрь.

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