1 декабря отмечают День ангела Романа, в который чтят память святого.

День ангела Романа ежегодно отмечают 1 декабря.

В этот день верующие чтят память святого мученика Романа, который пережил множество пыток за свою веру в Иисуса Христа.

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После всех мучений ему отрезали язык, однако даже после этого он продолжал прославлять Христа, за что его приговорили к повешению.

В именины Романа принято поздравлять всех обладателей этого имени. Факты ICTV предлагают вам подборку поздравлений с Днем ангела Романа.

Именины — это славный праздник,

К тебе ангел спускается с небес,

Несет тебе удачу, счастье, радость,

Оберегает от неудач и бед.

Пусть все тобой задуманное сбывается,

Пускай успех всегда улыбается,

Пусть будет твердой почва под ногами всегда,

Пусть наградит тебя, Роман, судьба сполна.

***

Ромочка, с именинами поздравляем тебя

Пусть будет дружной и счастливой семья!

В жизни чтобы мечты исполнялись,

А в работе все удавалось!

***

Рома, с праздником тебя!

Счастья, денег и удачи

Для тебя желаю я.

Пусть уходят незадачи.

Пусть везет тебе во всем,

Пусть здоровье не подводит,

Радость пусть приходит в дом,

А плохое все уходит.

***

Я желаю Вам, Роман,

Счастья и здоровья,

Романтичных чувств вулкан

С крепкою любовью.

Пусть Вас ангел бережет

На дорогах жизни,

Будут верными друзья,

Помощь — бескорыстной.

Жажда жизни пусть бурлит,

Скуке на погибель.

Пусть большой в работу вклад

Вам приносит прибыль.

***

Добрый ангел тебя крылом коснулся,

С именинами тихонечко поздравил,

Добрый день солнечным лучом улыбнулся,

Поздравительный привет тебе отправил.

Пусть праздник порадует тебя,

Пусть везет тебе, Роман, во всем, всегда,

Пусть жизнь течет, как полная река,

Пусть щедро одарит тебя судьба.

К слову, на это воскресенье также приходится первый день зимы. Факты ICTV собрали поздравления с первым зимним днем, который начинает отсчет до Нового года.