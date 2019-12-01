Лучшие поздравления в картинках с днем работников прокуратуры 2019, смотрите в материале Фактов ICTV.
День работников прокуратуры ежегодно отмечают 1 декабря. Прокуроры следят за тем, чтобы государство не нарушало права человека, проверяют работу государственных служб и чиновников, а также следят, чтобы граждане Украины не шли против закона.
Специализированная антикоррупционная, военная и генеральная прокуратура Украины – все они отмечают свой профессиональный праздник.
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Если у вас есть друзья или родные, которые работают в правоохранительных органах, то выбирайте открытку, которую вы пришлете в приветствие дорогому человеку.
Поздравления с днем прокуратуры
Также на Фактах ICTV вы можете прочитать лунный календарь на декабрь и узнать, какие дни будут благоприятными.