В какие дни декабря 2019 года ожидаются всплески солнечной активности и серьезные магнитные бури – читайте на Фактах ICTV.

Магнитные бури в декабре нагрянут четыре раза, в том числе и в канун Нового года.

Согласно графику Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, первые колебания прогнозируются 3 декабря.

Важно, что ни одна из магнитных бурь в декабре не перерастет в магнитный шторм, то есть, не дотянет до классификации G.

Читайте: Календарь магнитных бурь на 2019 год

Магнитные бури в декабре 2019:

3 декабря – средненькая буря;

26 декабря 2019 – сильная магнитная буря;

28 декабря 2019 – буря низкой интенсивности;

29 декабря 2019 – сильная магнитная буря.







Календарь магнитных бурь в декабре 2019 / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV рассказывали, как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь.