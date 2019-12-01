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Календарь магнитных бурь в декабре 2019

В какие дни декабря 2019 года ожидаются всплески солнечной активности и серьезные магнитные бури – читайте на Фактах ICTV.

магнитые бури

Магнитные бури в декабре нагрянут четыре раза, в том числе и в канун Нового года.

Согласно графику Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, первые колебания прогнозируются 3 декабря.

Важно, что ни одна из магнитных бурь в декабре не перерастет в магнитный шторм, то есть, не дотянет до классификации G.

Читайте: Календарь магнитных бурь на 2019 год

Магнитные бури в декабре 2019:

  • 3 декабря – средненькая буря;
  • 26 декабря 2019 – сильная магнитная буря;
  • 28 декабря 2019 – буря низкой интенсивности;
  • 29 декабря 2019 – сильная магнитная буря.

 

Календарь магнитных бурь в декабре 2019 / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV рассказывали, как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь.

Фото: Dreamstime

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