В какие дни декабря 2019 года ожидаются всплески солнечной активности и серьезные магнитные бури – читайте на Фактах ICTV.
Магнитные бури в декабре нагрянут четыре раза, в том числе и в канун Нового года.
Согласно графику Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, первые колебания прогнозируются 3 декабря.
Важно, что ни одна из магнитных бурь в декабре не перерастет в магнитный шторм, то есть, не дотянет до классификации G.
Читайте: Календарь магнитных бурь на 2019 год
Магнитные бури в декабре 2019:
- 3 декабря – средненькая буря;
- 26 декабря 2019 – сильная магнитная буря;
- 28 декабря 2019 – буря низкой интенсивности;
- 29 декабря 2019 – сильная магнитная буря.
Календарь магнитных бурь в декабре 2019 / 2 фотографии
Ранее Факты ICTV рассказывали, как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь.