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Календарь праздников на декабрь 2019

Какие праздники ждут украинцев в декабре 2019 года, читайте в материале Фактов ICTV.

Календарь праздников на декабрь 2019

В декабре украинцы будут иметь дополнительный государственный выходной – 25 числа. В этот день празднуют католическое Рождество.

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Кроме того, чтобы жители Украины могли насладиться сполна празднованием Нового года, правительство издало распоряжение, в котором рекомендует руководителям предприятий перенести рабочие дни:

  1. с понедельника, 30 декабря, – на субботу, 21 декабря;
  2. со вторника, 31 декабря, – на субботу, 28 декабря.

Общее количество рабочих дней в декабре составляет 21, а выходных – 10.

Праздники в декабре:

  • 1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, а также День работников прокуратуры.
  • 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства.
  • 3 декабря – Международный день инвалидов, а также Международный день дизайнеров и аниматоров.
  • 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы, а также День объятий и День информатики.
  • 5 декабря – День работников статистики.
  • 6 декабря – День Вооруженных сил Украины.
  • 7 декабря – Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине.
  • 8 декабря – День благотворительности.
  • 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией.
  • 10 декабря – Международный день прав человека и Всемирный день футбола.
  • 11 декабря – Международный день гор.
  • 12 декабря – День сухопутных войск Украины.
  • 14 декабря – День ликвидатора последствий на ЧАЭС.
  • 15 декабря – День работников суда, а еще Международный день чая.
  • 17 декабря – День работников государственной исполнительной службы.
  • 18 декабря – Международный день мигрантов и День работников органов ЗАГСа.
  • 19 декабря – День Святого Николая, Международный день помощи бедным, а также День адвокатуры Украины.
  • 20 декабря – Международный день солидарности людей.
  • 21 декабря – День рождения кроссворда.
  • 22 декабря – День энергетика и День дипломатической службы Украины.
  • 24 декабря – День работников архивных учреждений Украины.
  • 25 декабря – Католическое Рождество.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на 2019 год.

Фото: Dreamstime

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