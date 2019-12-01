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Факты / Lifestyle

Когда празднуют католическое Рождество 2019 в Украине

Ежегодно католики со всего мира празднуют Рождество 25 декабря. Подробнее о традициях праздника – читайте в материале Фактов ICTV.

Когда празднуют католическое Рождество 2019 в Украине

До 2017 года выходной день в Украине был только на Рождество Христово, которое отмечается 7 января по юлианскому календарю православными христианами. По решению Верховной Рады 25 декабря (католическое Рождество) также объявили выходным днем.

Для католиков в Украине Рождество является одним из важнейших религиозных праздников в году.

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По традиции в этот день вся семья собирается вместе, а к детям приходит Санта Клаус. Он приносит им подарки под елку или складывает в специально развешанные носочки.

Для украшения дома католики используют рождественский венок и омелу, а также солому, которая олицетворяет ясли Христа.

Католическое Рождество – яркий и уютный праздник. В этот период определенно стоит побывать в старой Европе, где традиции празднования сильны и сегодня. Факты ICTV собрали для вас несколько интересных маршрутов по Европе на католическое Рождество 2019.

Фото: Unsplash

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