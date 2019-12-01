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Факты / Lifestyle

Открытки с первым днем зимы

Лучшие открытки с первым днем зимы 2019, смотрите на сайте Факты ICTV.

Открытки с первым днем зимы

1 декабря – это первый день зимы, который несет радость и ожидание чуда от грядущих праздников.

Всегда хочется, чтобы в этот день было снежно на улице и тепло на душе, но если снега еще нет, то вы можете самостоятельно сделать первый день зимы волшебным временем.

Читайте: Когда в Украину придет настоящая зима – прогноз синоптиков

Открытки с первым днем зимы 2019

Открытки с первым днем зимы / 9 фотографий

Ранее Факты ICTV собрали лучшие идеи того, что подарить на Новый год 2020. Список включает в себя 10 неплохих вариантов, которые подойдут всем.

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