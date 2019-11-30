Первый прямой эфир 10 сезона шоу Х-Фактор покинули сразу четверо участников. Чем еще запомнился эфир – читайте на Фактах ICTV.

Первый прямой эфир 10 сезона Х-Фактора 2019 был полон неожиданностей.

Главной интригой до последнего оставалось возвращение Андрея Данилко, который накануне сообщил, что покидает судейское кресло.

Но вернулся он не один. В прямом эфире Данилко появился с милым котенком, которого ему подарили поклонники. Он назвал его Капоне в честь судей X-Фактора – Игоря Кондратюка, Ольги Поляковой, и Насти Каменских.

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Еще одной приятной неожиданностью стало то, что Андрей Данилко прямо в прямом эфире получил специальную награду премии М1 Music Awards 2019 За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии.

Специальным сюрпризом стало выступление группы Без Обмежень. Ребята в свое время также были участниками седьмого сезона Х-Фактора.

В прямом эфире группа спела две песни из нового альбома Мільярди – Зорі запалали и Не мовчи.

Но самой большой неожиданостью для многих поклонников и зрителей еще с начала стало объявление новой ведущей шоу Даши Трегубовой о том, что сразу четверо участников покинут проект.

Таким образом, во второй эфир Х-Фактора 2019 не прошли группа Чудові (команда Андрея Данилко), Юлия Бордунова (команда Игоря Кондартюка), Юрий Каналош (команда Насти Каменских) и Людмила Базелюк (команда Оли Поляковой).

Во втором прямом эфире в следующую субботу за победу продолжат бороться восемь участников.

Фото: СТБ